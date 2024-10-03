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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Челси - Гент
Челси - Гент: обзор матча 03 октября 2024
Челси
03.10.2024, четверг, 22:00
Лига конференций, 1 тур
4 : 2
Завершен
Гент
12'
Р. Вейга
46'
П. Нету
63'
К. Нкунку
70'
К. Дьюсбери-Холл
50'
Ц. Ватанабе
90'
О. Гандельман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Челси - Гент
90'
+4
Желтая карточка
А. Браун
90'
ГОЛ! 4:2!
О. Гандельман
Пас отдал
М. Дин
89'
Замена
М. Самуас
️️️️
H. Gambor
Замена
М. Гиу
️️️️
К. Нкунку
80'
78'
Замена
О. Гандельман
️️️️
М. Делорж
78'
Замена
С. Кумс
️️️️
Ф. Сурдез
Желтая карточка
А. Дисаси
72'
ГОЛ! 4:1!
К. Дьюсбери-Холл
70'
64'
Замена
Т. Араужо
️️️️
Н. Фадиджа
64'
Замена
М. Дин
️️️️
А. Гудьонсен
ГОЛ! 3:1!
К. Нкунку
Пас отдал
Р. Вейга
63'
50'
ГОЛ! 2:1!
Ц. Ватанабе
Пас отдал
А. Гудьонсен
ГОЛ! 2:0!
П. Нету
Пас отдал
А. Дисаси
46'
ГОЛ! 1:0!
Р. Вейга
Пас отдал
М. Мудрик
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Филип Йоргенсен
ВР
5
Аксель Дисаси
(К)
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
7
Педру Нету
ЛВ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
12
Ренату Вейга
ОП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
22
Чезаре Казадеи
ЦП
79
Жоау Феликс
ЦФ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Гент
33
Дави Руф
ВР
3
Арчи Браун
ЛЗ
82
Hugo Gambor
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
4
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
23
Стефан Митрович
(К)
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
17
Ацуки Ито
ОП
17
Матиас Делорж
ЦП
9
Андри Гудьонсен
ЦФ
19
Франк Сурдез
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Челси
13
Лукас Бергстрем
ВР
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
19
Тайрик Джордж
ЛВ
17
Энцо Фернандес
ОП
25
Мойзес Кайседо
ОП
27
Киано Дайер
ЦП
20
Нони Мадуэке
ПВ
9
Марк Гиу
ЦФ
Гент
1
Даниэль Шмидт
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
16
Омри Гандельман
ЦЗ
30
Зала Ванча
ЛВ
11
Момоду Ламин Сонко
ЛВ
29
Хелио Варела
ЛВ
18
Питер Геркенс
ЦП
18
Матис Самуас
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
27
Тибе Де Влигер
ЦП
20
Тиагу Араужо
ЦФ
21
Макс Дин
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Йоргенсен
5
Дисаси
4
Адарабиойо
5
Бадьяшиль
12
Вейга
8
Дьюсбери-Холл
22
Казадеи
27
Мудрик
7
Нету
28
Нкунку
79
Феликс
3-3-1-2
33
Руф
33
Торунарига
4
Ватанабе
23
Митрович
27
Фадиджа
17
Ито
3
Браун
17
Делорж
19
Сурдез
9
Гудьонсен
28
Нкунку
9
Гиу
9
Гиу
28
Нкунку
17
Делорж
16
Гандельман
16
Гандельман
17
Делорж
82
18
Самуас
18
Самуас
82
19
Сурдез
24
Кумс
24
Кумс
19
Сурдез
27
Фадиджа
20
Араужо
20
Араужо
27
Фадиджа
9
Гудьонсен
21
Дин
21
Дин
9
Гудьонсен
Остались в запасе
Челси
Гент
13
Лукас Бергстрем
ВР
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
17
Энцо Фернандес
ОП
25
Мойзес Кайседо
ОП
27
Киано Дайер
ЦП
19
Тайрик Джордж
ЛВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
Главный тренер
Энцо Мареска
1
Даниэль Шмидт
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
18
Питер Геркенс
ЦП
27
Тибе Де Влигер
ЦП
30
Зала Ванча
ЛВ
11
Момоду Ламин Сонко
ЛВ
29
Хелио Варела
ЛВ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Остались в запасе
13
Лукас Бергстрем
ВР
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
17
Энцо Фернандес
ОП
25
Мойзес Кайседо
ОП
27
Киано Дайер
ЦП
19
Тайрик Джордж
ЛВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
Остались в запасе
1
Даниэль Шмидт
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
18
Питер Геркенс
ЦП
27
Тибе Де Влигер
ЦП
30
Зала Ванча
ЛВ
11
Момоду Ламин Сонко
ЛВ
29
Хелио Варела
ЛВ
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Статистика матча Челси - Гент
1
1
Всего ударов по воротам
20
9
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
10
4
Нарушения
9
7
Офсайды
0
2
Количество передач
768
317
Сейвы
1
1
Точность передач %
92
82
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
17
8
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
1.91
0.91
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Челси
- : -
02.12.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
3 : 2
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Гент
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Шлагер
(Нидербюль)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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