Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Челси - Дерби Каунти
Челси - Дерби Каунти: обзор матча 31 октября 2018
Челси
31.10.2018, среда, 22:45
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
3 : 2
Завершен
Дерби Каунти
5'
Ф. Томори (АГ)
21'
Р. Кио (АГ)
41'
С. Фабрегас
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Челси - Дерби Каунти
90'
+3
Желтая карточка
Р. Кио
Желтая карточка
Эмерсон
84'
ГОЛ! 3:0!
С. Фабрегас
Пас отдал
Д. Дзаппакоста
41'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Р. Кио
21'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Ф. Томори
5'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
2
Джайден Богль
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
23
Том Хаддлстоун
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
10
Харри Уилсон
ПВ
Главный тренер
Пол Уорн
Челси
4
Давид Луис
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
9
Педро
ПВ
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
4-1-3-1-1
13
Кабальеро
33
Эмерсон
24
Кэхилл
15
Кристенсен
77
Дзаппакоста
91
Канте
4
Фабрегас
8
Ковачич
20
Лофтус-Чик
10
Виллиан
21
Мората
4-1-3
33
Карсон
23
Томори
36
Кио
2
Богль
2
Мэлони
23
Хаддлстоун
10
Уилсон
7
Маунт
10
Лоуренс
Остались в запасе
Челси
Дерби Каунти
4
Давид Луис
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
13
Келле Рос
ВР
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Остались в запасе
4
Давид Луис
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
9
Педро
ПВ
Остались в запасе
13
Келле Рос
ВР
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Челси - Дерби Каунти
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Новости команд
Все
Челси
Дерби Каунти
АПЛ. Команда экс-тренера «Краснодара» устроила выволочку «Челси» (4:1)
Вчера, 20:01
2
«Челси» – «Лидс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 16:50
«Челси» выбрал главную трансферную цель на зимнее ТО
Вчера, 09:18
2
АПЛ: шансы «Челси» и «Лидса» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Мудрик упрекнул УАФ и Шевченко: «Они больше проблем создавали, чем помощи»
19 ноября
1
АПЛ. Команда экс-тренера «Краснодара» устроила выволочку «Челси» (4:1)
Вчера, 20:01
2
«Челси» – «Лидс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 16:50
«Челси» выбрал главную трансферную цель на зимнее ТО
Вчера, 09:18
2
АПЛ: шансы «Челси» и «Лидса» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Мудрик упрекнул УАФ и Шевченко: «Они больше проблем создавали, чем помощи»
19 ноября
1
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
2023.01.30 22:44
Кубок лиги. «Ливерпуль» в серии пенальти обыграл «Дерби Каунти» из Д3
2022.11.10 01:07
«Ди Си Юнайтед» ведет переговоры о возвращении Руни
2022.07.09 08:57
Стала известна причина ухода Руни из «Дерби Каунти»
2022.06.26 19:57
Руни прокомментировал уход из «Дерби Каунти»: «Меня старались отговорить»
2022.06.24 21:23
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+