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Расписание матчей
Англия. Кубок
Саутенд Юнайтед - Чарльтон
Саутенд Юнайтед - Чарльтон: обзор матча 02 ноября 2024
Саутенд Юнайтед
02.11.2024, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1 раунд
3 : 4
Завершен
Чарльтон
45+1'
J. Bridge (П)
90+3'
J. Edwards (АГ)
9'
М. Либерн
40'
Z. Mitchell
66'
М. Гудден
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Саутенд Юнайтед - Чарльтон
ГОЛ в свои ворота! 2:3!
J. Edwards
90'
+3
89'
Замена
Г. Доэрти
️️️️
T. Taylor
89'
Замена
K. Anderson
️️️️
Л. Берри
83'
Замена
Д. Хилтон
️️️️
М. Либерн
Замена
Д. Монкур
️️️️
N. Husin
78'
Замена
C. Miley
️️️️
J. Morton
68'
Замена
Д. Уокер
️️️️
А. Пеппл
67'
66'
ГОЛ! 1:3!
М. Гудден
Пас отдал
М. Либерн
55'
Замена
Т. Смолл
️️️️
К. Ковентри
51'
Желтая карточка
К. Ковентри
ГОЛ с пенальти! 1:2!
J. Bridge
45'
+1
40'
ГОЛ! 0:2!
Z. Mitchell
Пас отдал
T. Taylor
9'
ГОЛ! 0:1!
М. Либерн
Пас отдал
J. Edwards
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутенд Юнайтед
3
N. Ralph
ЦЗ
5
A. Crowther
ЦЗ
16
H. Taylor
ЦЗ
7
J. Bridge
ЦП
8
N. Husin
ЦП
28
Oliver Coker
ЦП
27
Арибим Пеппл
ЦФ
9
Маколи Бонн
ЦФ
23
James Morton
ЦФ
Главный тренер
Фил Браун
Чарльтон
25
William Mannion
ВР
5
Macaulay Gillesphey
ЦЗ
15
Алекс Митчелл
ЦЗ
6
Конор Ковентри
ОП
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
3
Josh Edwards
ЦП
5
Zach Mitchell
ЦП
7
Terry Taylor
ЦП
8
Люк Берри
ЦП
24
Мэттью Гудден
ЦФ
11
Майлз Либерн
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Саутенд Юнайтед
7
Кинан Аппиа-Форсон
ОП
20
Джордж Монкур
ЦП
17
C. Miley
ЦП
10
Danny Waldron
ЦФ
11
Джош Уокер
ЦФ
Чарльтон
13
Эшли Мэйнард-Брюэр
ВР
11
Тьерри Смолл
ЛЗ
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
5
Грег Доэрти
ЦП
17
Karoy Anderson
ЦП
14
Дэнни Хилтон
ЦФ
20
Kaheim Dixon
ЦФ
14
Gassan Ahadme
ЦФ
3-3-3
3
5
16
7
8
28
23
9
Бонн
27
Пеппл
2-2-4-2
25
5
15
Митчелл
6
Ковентри
16
Кэмпбелл
5
7
8
Берри
3
11
Либерн
24
Гудден
8
7
Аппиа-Форсон
7
Аппиа-Форсон
8
8
20
Монкур
20
Монкур
8
23
17
17
23
27
Пеппл
11
Уокер
11
Уокер
27
Пеппл
6
Ковентри
11
Смолл
11
Смолл
6
Ковентри
7
5
Доэрти
5
Доэрти
7
8
Берри
17
17
8
Берри
11
Либерн
14
Хилтон
14
Хилтон
11
Либерн
Остались в запасе
Саутенд Юнайтед
Чарльтон
10
Danny Waldron
ЦФ
Главный тренер
Фил Браун
13
Эшли Мэйнард-Брюэр
ВР
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
20
Kaheim Dixon
ЦФ
14
Gassan Ahadme
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Остались в запасе
10
Danny Waldron
ЦФ
Остались в запасе
13
Эшли Мэйнард-Брюэр
ВР
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
20
Kaheim Dixon
ЦФ
14
Gassan Ahadme
ЦФ
Главный тренер
Фил Браун
Главный тренер
Грэм Джонс
Статистика матча Саутенд Юнайтед - Чарльтон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Саутенд Юнайтед
Англия. Национальная лига, 21 тур
Саутенд Юнайтед
- : -
05.12.2026
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Англия. Национальная лига, 20 тур
Хартлпул Юнайтед
1 : 2
28.11.2026
Саутенд Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Форест Грин
0 : 2
24.11.2026
Саутенд Юнайтед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Саутенд Юнайтед
2 : 3
20.11.2026
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 17 тур
Саутенд Юнайтед
2 : 1
14.11.2026
Олдершот
Англия. Национальная лига, 16 тур
Уилдстон
3 : 2
31.10.2026
Саутенд Юнайтед
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Чарльтон
- : -
05.12.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
1 : 0
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
4 : 0
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
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