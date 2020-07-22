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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Чарльтон
Лидс - Чарльтон: обзор матча 22 июля 2020
Лидс
22.07.2020, среда, 21:30
Англия. Чемпионшип, 46 тур
4 : 0
Завершен
Чарльтон
14'
Б. Уайт
28'
С. Даллас
52'
Т. Робертс
66'
Д. Шеклтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Чарльтон
79'
Замена
А. Грин
️️️️
М. Бонн
Замена
Д. Стивенс
️️️️
Д. Харрисон
73'
Замена
М. Богуш
️️️️
М. Клих
73'
ГОЛ! 4:0!
Д. Шеклтон
Пас отдал
И. Поведа
66'
Замена
Д. Шеклтон
️️️️
П. Эрнандес
62'
Замена
И. Поведа
️️️️
Э. Алиоски
62'
ГОЛ! 3:0!
Т. Робертс
Пас отдал
П. Эрнандес
52'
Замена
Т. Робертс
️️️️
П. Бэмфорд
46'
46'
Замена
А. Морган
️️️️
J. Pearce
46'
Замена
Д. Уильямс
️️️️
Э. МакГиди
ГОЛ! 2:0!
С. Даллас
Пас отдал
П. Эрнандес
28'
ГОЛ! 1:0!
Б. Уайт
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
43
Матеуш Клих
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Чарльтон
12
Диллон Филлипс
ВР
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
6
Jason Pearce
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
45
Альфи Даути
ЦЗ
24
Джош Каллен
ЦП
46
Эйден МакГиди
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
13
Джош Дэвисон
ЦФ
9
Маколи Бонн
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Лидс
30
Kamil Miazek
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
4
Оливер Кейси
ЦЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
19
Матеуш Богуш
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
7
Джордан Стивенс
ЦП
99
Иан Поведа
ЦФ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Чарльтон
13
Бен Амос
ВР
23
Адедеджи Ошиладжа
ЦЗ
14
Бен Паррингтон
ЦЗ
32
G. Lapslie
ЦП
8
Алби Морган
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
10
Томер Хемед
ЦФ
25
Андре Грин
ЦФ
15
Чукс Анеке
ЦФ
3-2-1-2-1
30
Мелье
4
Уайт
6
Купер
4
Стрейк
7
Алиоски
15
Даллас
43
Клих
11
Харрисон
19
Эрнандес
45
Бэмфорд
3-2-3-2
12
Филлипс
6
23
Сарр
45
Даути
2
Мэтьюз
15
Локьер
24
Каллен
46
МакГиди
26
Филд
9
Бонн
13
Дэвисон
43
Клих
19
Богуш
19
Богуш
43
Клих
19
Эрнандес
16
Шеклтон
16
Шеклтон
19
Эрнандес
11
Харрисон
7
Стивенс
7
Стивенс
11
Харрисон
7
Алиоски
99
Поведа
99
Поведа
7
Алиоски
45
Бэмфорд
19
Робертс
19
Робертс
45
Бэмфорд
6
8
Морган
8
Морган
6
46
МакГиди
10
Уильямс
10
Уильямс
46
МакГиди
9
Бонн
25
Грин
25
Грин
9
Бонн
Остались в запасе
Лидс
Чарльтон
30
Kamil Miazek
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
4
Оливер Кейси
ЦЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
Главный тренер
Марсело Бьелса
13
Бен Амос
ВР
23
Адедеджи Ошиладжа
ЦЗ
14
Бен Паррингтон
ЦЗ
32
G. Lapslie
ЦП
10
Томер Хемед
ЦФ
15
Чукс Анеке
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Остались в запасе
30
Kamil Miazek
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
4
Оливер Кейси
ЦЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
23
Адедеджи Ошиладжа
ЦЗ
14
Бен Паррингтон
ЦЗ
32
G. Lapslie
ЦП
10
Томер Хемед
ЦФ
15
Чукс Анеке
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Главный тренер
Грэм Джонс
Статистика матча Лидс - Чарльтон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
- : -
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Информация о матче
Стадион:
Элланд Роад
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