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Расписание матчей
Лига наций
Румыния - Черногория
Румыния - Черногория: обзор матча 14 июня 2022
Румыния
14.06.2022, вторник, 21:45
Лига наций, группа B3, 4 тур
0 : 3
Завершен
Черногория
42'
С. Мугоша
56'
С. Мугоша
63'
С. Мугоша
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Румыния - Черногория
Желтая карточка
К. Маня
90'
+2
88'
Замена
В. Джуканович
️️️️
Н. Крстович
88'
Замена
Н. Шипчич
️️️️
Ж. Томашевич
80'
Желтая карточка
М. Миятович
Замена
Н. Паун
️️️️
М. Марин
76'
74'
Замена
М. Раичкович
️️️️
А. Шчекич
Желтая карточка
М. Марин
68'
63'
ГОЛ! 0:3!
С. Мугоша
Пас отдал
И. Вуячич
63'
Замена
Д. Божович
️️️️
М. Янкович
Замена
О. Попеску
️️️️
М. Стефанеску
57'
Замена
Д. Сореску
️️️️
В. Михаила
57'
Замена
Д. Олару
️️️️
Р. Марин
57'
56'
ГОЛ! 0:2!
С. Мугоша
Пас отдал
В. Йовович
Замена
Ф. Тэнасе
️️️️
А. Максим
46'
46'
Замена
А. Вукчевич
️️️️
В. Йовович
42'
ГОЛ! 0:1!
С. Мугоша
Пас отдал
М. Янкович
Желтая карточка
А. Буркэ
40'
40'
Желтая карточка
Ж. Томашевич
38'
Желтая карточка
В. Йовович
Желтая карточка
Р. Марин
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Румыния
1
Флориан Ницэ
ВР
11
Никусор Банку
ЛЗ
4
Кристиан Маня
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
15
Андрей Буркэ
ЦЗ
21
Мариуш Стефанеску
ЛВ
13
Валентин Михаила
ЛВ
18
Рэзван Марин
ЦП
6
Мариуш Марин
ЦП
10
Александру Максим
ЦП
17
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Мирел Рэдой
Черногория
1
Милан Миятович
ВР
3
Ристо Радунович
ЛЗ
6
Жарко Томашевич
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
7
Марко Вешович
ПЗ
16
Владимир Йовович
ЛВ
19
Александар Шчекич
ОП
8
Марко Янкович
ЦП
22
Вукан Савичевич
ЦП
9
Никола Крстович
ЦФ
9
Стефан Мугоша
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Радулович
Румыния
12
Хорациу Молдован
ВР
1
Стефан Тарновану
ВР
22
Камора
ЦЗ
4
Адриан Рус
ЦЗ
2
Андрей Рацу
ПЗ
17
Октавиан Попеску
ЛВ
7
Дариус Олару
ЦП
20
Сержу Ханка
ЦП
8
Александру Чикелдэу
ЦП
9
Флорин Тэнасе
АП
23
Деян Сореску
ПВ
0
Николае Паун
ЦФ
Черногория
13
Милош Драгоевич
ВР
12
Даниэль Петкович
ВР
2
Андрия Вукчевич
ЛЗ
15
Никола Шипчич
ЦЗ
22
Милош Милович
ЦЗ
20
Драшко Божович
ЦЗ
18
Дритон Камай
ЛВ
19
Милош Раичкович
ЦП
6
Владан Бубанья
ЦФ
4
Марко Вукчевич
ЦФ
11
Фатош Бечирай
ЦФ
7
Виктор Джуканович
ЦФ
4-3-2-1
1
Ницэ
11
Банку
21
Кирикеш
15
Буркэ
4
Маня
18
Марин
6
Марин
10
Максим
13
Михаила
21
Стефанеску
17
Пушкаш
4-1-2-1-2
1
Миятович
7
Вешович
6
Томашевич
5
Вуячич
3
Радунович
19
Шчекич
8
Янкович
22
Савичевич
16
Йовович
9
Мугоша
9
Крстович
10
Максим
9
Тэнасе
9
Тэнасе
10
Максим
18
Марин
7
Олару
7
Олару
18
Марин
21
Стефанеску
17
Попеску
17
Попеску
21
Стефанеску
13
Михаила
23
Сореску
23
Сореску
13
Михаила
6
Марин
0
Паун
0
Паун
6
Марин
16
Йовович
2
Вукчевич
2
Вукчевич
16
Йовович
6
Томашевич
15
Шипчич
15
Шипчич
6
Томашевич
8
Янкович
20
Божович
20
Божович
8
Янкович
19
Шчекич
19
Раичкович
19
Раичкович
19
Шчекич
9
Крстович
7
Джуканович
7
Джуканович
9
Крстович
Остались в запасе
Румыния
Черногория
2
Андрей Рацу
ПЗ
12
Хорациу Молдован
ВР
1
Стефан Тарновану
ВР
22
Камора
ЦЗ
4
Адриан Рус
ЦЗ
20
Сержу Ханка
ЦП
8
Александру Чикелдэу
ЦП
Главный тренер
Мирел Рэдой
13
Милош Драгоевич
ВР
12
Даниэль Петкович
ВР
22
Милош Милович
ЦЗ
18
Дритон Камай
ЛВ
6
Владан Бубанья
ЦФ
4
Марко Вукчевич
ЦФ
11
Фатош Бечирай
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Радулович
Остались в запасе
2
Андрей Рацу
ПЗ
12
Хорациу Молдован
ВР
1
Стефан Тарновану
ВР
22
Камора
ЦЗ
4
Адриан Рус
ЦЗ
20
Сержу Ханка
ЦП
8
Александру Чикелдэу
ЦП
Остались в запасе
13
Милош Драгоевич
ВР
12
Даниэль Петкович
ВР
22
Милош Милович
ЦЗ
18
Дритон Камай
ЛВ
6
Владан Бубанья
ЦФ
4
Марко Вукчевич
ЦФ
11
Фатош Бечирай
ЦФ
Главный тренер
Мирел Рэдой
Главный тренер
Миодраг Радулович
Статистика матча Румыния - Черногория
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Румыния
Лига наций, Финал
Эстония
- : -
27.03.2027
Румыния
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Черногория
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Информация о матче
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