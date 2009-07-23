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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Искра-Сталь - Черно Море
Искра-Сталь - Черно Море: обзор матча 23 июля 2009
Искра-Сталь
23.07.2009, четверг, 21:00
Лига Европы
0 : 3
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Черно Море
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Искра-Сталь - Черно Море
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Искра-Сталь
Лига Европы
Вараждин
3 : 1
21.07.2011
Искра-Сталь
Лига Европы
Искра-Сталь
1 : 1
14.07.2011
Вараждин
Кубок Содружества, 3 тур
Шамахы
1 : 0
18.01.2011
Искра-Сталь
Кубок Содружества, 2 тур
Нефтчи
0 : 1
16.01.2011
Искра-Сталь
Кубок Содружества, 1 тур
Искра-Сталь
1 : 1
15.01.2011
Истиклол
Черно Море
Болгария. Первая лига, 15 тур
Спартак Варна
- : -
21.11.2026
Черно Море
Болгария. Первая лига, 13 тур
Славия С
0 : 0
07.11.2026
Черно Море
Болгария. Первая лига, 14 тур
Черно Море
1 : 0
02.11.2026
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 12 тур
Черно Море
2 : 0
27.10.2026
Септември
Болгария. Первая лига, 11 тур
Черно Море
0 : 2
11.10.2026
Левски
Болгария. Первая лига, 10 тур
Арда
1 : 1
19.09.2026
Черно Море
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Искра-Сталь
Черно Море
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2025.07.23 10:26
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2024.02.21 15:41
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2020.07.07 13:21
Товарищеские матчи. «Спартак» не смог забить софийскому ЦСКА и другие результаты
2018.01.31 21:24
8
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