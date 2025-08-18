Аудаче Чериньола

Прогноз на точный счет матча «Эмполи» – «Верона»: Серия А, 25 мая 2025

«Локомотив» определился с ценой на Тикнизяна

Прогноз на точный счет матча «Верона» – «Комо»: Серия А, 18 мая 2025

В клубе Серии A прокомментировали информацию об интересе к игроку «Локомотива»