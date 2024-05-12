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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Ривер Плейт - Сентраль Кордоба
Ривер Плейт - Сентраль Кордоба: обзор матча 12 мая 2024
Ривер Плейт
12.05.2024, воскресенье, 01:45
Аргентина. Примера, 1 тур
3 : 0
Завершен
Сентраль Кордоба
6'
Ф. Колидио
30'
Ф. Колидио
86'
Э. Барко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ривер Плейт - Сентраль Кордоба
ГОЛ! 3:0!
Э. Барко
86'
Замена
Э. Мартинес
️️️️
П. Диас
81'
Желтая карточка
L. Gonzalez Pirez
67'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Колидио
Пас отдал
И. Фернандес
30'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Колидио
6'
Начало матча
Статистика матча Ривер Плейт - Сентраль Кордоба
1
Всего ударов по воротам
23
5
Удары в створ
13
1
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
7
2
Нарушения
16
12
Офсайды
3
0
Количество передач
515
271
Сейвы
1
10
Точность передач %
86
74
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
16
3
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
1.92
0.17
Матчи команд
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Институто
- : -
29.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Ривер Плейт
3 : 1
23.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 16 тур
Альдосиви
0 : 2
05.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 15 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
01.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 14 тур
Ривер Плейт
1 : 0
26.10.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 13 тур
Бельграно
0 : 3
19.10.2026
Ривер Плейт
Сентраль Кордоба
Аргентина. Примера, 16 тур
Сентраль Кордоба
1 : 1
09.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 15 тур
Платенсе
2 : 0
03.11.2026
Сентраль Кордоба
Аргентина. Примера, 14 тур
Сентраль Кордоба
0 : 5
26.10.2026
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 13 тур
Ньюэллс Олд Бойз
2 : 1
20.10.2026
Сентраль Кордоба
Аргентина. Примера, 12 тур
Сентраль Кордоба
2 : 2
10.10.2026
Эстудиантес
Информация о матче
Главный судья:
Николас Рамирес
Стадион:
Монументаль
Новости команд
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Ривер Плейт
Сентраль Кордоба
Месси впервые сыграет в Аргентине за неместную команду
14 ноября
1
У ЦСКА сорвался трансфер Гонду в «Бока Хуниорс»
6 августа
1
Названа причина возможного срыва трансфера Барко в «Ривер Плейт»
29 июля
3
В «Ривер Плейт» рассказали о ситуации с переговорами по Барко
28 июля
13
Известны требования «Спартака» по Барко
26 июля
9
Месси впервые сыграет в Аргентине за неместную команду
14 ноября
1
У ЦСКА сорвался трансфер Гонду в «Бока Хуниорс»
6 августа
1
Названа причина возможного срыва трансфера Барко в «Ривер Плейт»
29 июля
3
В «Ривер Плейт» рассказали о ситуации с переговорами по Барко
28 июля
13
Известны требования «Спартака» по Барко
26 июля
9
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