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Расписание матчей
Лига чемпионов АФК
Шаньдун Тайшань - Сентрал Кост Маринерс
Шаньдун Тайшань - Сентрал Кост Маринерс: обзор матча 17 сентября 2024
Шаньдун Тайшань
17.09.2024, вторник, 13:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Восточная конференция, 1 тур
3 : 1
Завершен
Сентрал Кост Маринерс
8'
J. Bi
74'
В. Казаишвили
88'
В. Казаишвили
45+9'
M. (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шаньдун Тайшань - Сентрал Кост Маринерс
90'
+3
Замена
N. Duarte
️️️️
A. Kuol
ГОЛ! 3:1!
В. Казаишвили
Пас отдал
L. Liao
88'
Замена
П. Чен
️️️️
J. Bi
81'
Замена
P. Delgado
️️️️
Y. Li
81'
ГОЛ! 2:1!
В. Казаишвили
Пас отдал
L. Liao
74'
Замена
L. Liao
️️️️
X. Peng
70'
70'
Замена
B. Brandtman
️️️️
R. Edmondson
69'
Замена
S. Roux
️️️️
M.
Замена
K. Shi
️️️️
Я. Лю
46'
45'
+10
Желтая карточка
M.
45'
+9
ГОЛ с пенальти! 1:1!
M.
45'
+8
Желтая карточка
R. Edmondson
Желтая карточка
Y. Li
45'
+6
Желтая карточка
Z. Huang
35'
Желтая карточка
В. Казаишвили
17'
ГОЛ! 1:0!
J. Bi
Пас отдал
Y. Li
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шаньдун Тайшань
14
Далей Ванг
(К)
ВР
11
Янг Лю
ЛЗ
35
Zhengyu Huang
ЦЗ
20
Marcel
ЦЗ
5
Zheng Zheng
ЦЗ
33
Zhunyi Gao
ЦЗ
24
Jinhao Bi
ЦЗ
22
Yuanyi Li
ЦП
25
Xinli Peng
ЦП
10
Валерий Казаишвили
ЦП
7
Xie Wenneng
ЦП
Главный тренер
Кан-Хи Чой
Сентрал Кост Маринерс
1
Adam Pavlesic
ВР
45
Brian Kaltack
ЦЗ
5
Lucas Mauragis
ЦЗ
11
Витор Фейжао
ЛВ
19
Sabit James Ngor
ЦП
8
Элфи МакКалмонт
ЦП
26
Brad Tapp
ЦП
4
Trent Sainsbury
(К)
ЦФ
10
Mikael
ЦФ
45
Alou Kuol
ЦФ
27
Ryan Edmondson
ЦФ
Главный тренер
Марк Джексон
Шаньдун Тайшань
1
Yu Jinyong
ВР
26
Shibo Liu
ВР
25
Jianfei Zhao
ЦЗ
16
Tong Lei
ЦЗ
5
Ke Shi
ЦЗ
29
Пу Чен
ЛВ
33
Биньбинь Лю
ЛВ
13
Zhang Chi
ЦП
9
P. Delgado
ЦП
23
Lisheng Liao
ЦП
9
Кризан
ЦФ
13
Abdurasul Abudulam
ЦФ
Сентрал Кост Маринерс
1
Jack Warshawsky
ВР
27
Sasha Kuzevski
ЦЗ
3
Дизель Херрингтон
ЦЗ
15
Storm Roux
ЦЗ
21
Nathan Paull
ЦЗ
37
Bailey Brandtman
ЦП
6
Haine Eames
ЦП
22
Arthur De Lima
ЦП
14
Nicholas Duarte
ЦФ
3-2-4
14
Ванг
5
33
24
11
Лю
20
22
10
Казаишвили
7
25
2-3-1-4
1
45
5
19
8
МакКалмонт
26
11
Фейжао
27
45
10
4
11
Лю
5
5
11
Лю
22
9
9
22
25
23
23
25
24
29
Чен
29
Чен
24
10
15
15
10
27
37
37
27
45
14
14
45
Остались в запасе
Шаньдун Тайшань
Сентрал Кост Маринерс
1
Yu Jinyong
ВР
26
Shibo Liu
ВР
25
Jianfei Zhao
ЦЗ
16
Tong Lei
ЦЗ
13
Zhang Chi
ЦП
33
Биньбинь Лю
ЛВ
9
Кризан
ЦФ
13
Abdurasul Abudulam
ЦФ
Главный тренер
Кан-Хи Чой
1
Jack Warshawsky
ВР
27
Sasha Kuzevski
ЦЗ
3
Дизель Херрингтон
ЦЗ
21
Nathan Paull
ЦЗ
6
Haine Eames
ЦП
22
Arthur De Lima
ЦП
Главный тренер
Марк Джексон
Остались в запасе
1
Yu Jinyong
ВР
26
Shibo Liu
ВР
25
Jianfei Zhao
ЦЗ
16
Tong Lei
ЦЗ
13
Zhang Chi
ЦП
33
Биньбинь Лю
ЛВ
9
Кризан
ЦФ
13
Abdurasul Abudulam
ЦФ
Остались в запасе
1
Jack Warshawsky
ВР
27
Sasha Kuzevski
ЦЗ
3
Дизель Херрингтон
ЦЗ
21
Nathan Paull
ЦЗ
6
Haine Eames
ЦП
22
Arthur De Lima
ЦП
Главный тренер
Кан-Хи Чой
Главный тренер
Марк Джексон
Статистика матча Шаньдун Тайшань - Сентрал Кост Маринерс
3
2
Всего ударов по воротам
13
17
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
8
Нарушения
18
11
Офсайды
1
2
Количество передач
267
441
Сейвы
5
1
Точность передач %
76
85
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
5
9
Матчи команд
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 30 тур
Шаньдун Тайшань
3 : 2
08.11.2026
Чэнду Жунчэн
Китай. Суперлига, 29 тур
Ухань Три Таунс
3 : 5
24.10.2026
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 28 тур
Шаньдун Тайшань
5 : 0
17.10.2026
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 27 тур
Чунцин Тунлянлун
1 : 1
11.10.2026
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 26 тур
Шаньдун Тайшань
1 : 1
05.09.2026
Шэньчжэнь Пенг Сити
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Сентрал Кост Маринерс
- : -
12.12.2026
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, Общий этап
Сентрал Кост Маринерс
2 : 3
28.11.2026
Окленд
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
4 : 1
06.11.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Виктори
1 : 1
01.11.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
2 : 0
25.10.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Сентрал Кост Маринерс
2 : 2
17.10.2026
Ньюкасл Джетс
Информация о матче
Главный судья:
Khalid Saleh Al-Turais, Saudi Arabia
Стадион:
Jinan Olympic Sports Center, Jinan
Новости команд
Все
Шаньдун Тайшань
Сентрал Кост Маринерс
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл второй матч подряд
5 мая
3
«Шэньхуа» Слуцкого трижды вел в счете, но потерял очки (3:3)
2025.09.12 17:12
2
Команда Слуцкого вышла в плей-офф азиатской ЛЧ из-за того, что конкурент снялся с турнира
2025.02.19 15:44
4
«Шэньхуа» Слуцкого упустил победу в матче азиатской ЛЧ, ведя 2:0 к 75-й минуте
2024.11.05 13:12
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого разгромил «Шаньдун» (3:0) и вышел в лидеры
2024.03.31 16:44
2
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл второй матч подряд
5 мая
3
«Шэньхуа» Слуцкого трижды вел в счете, но потерял очки (3:3)
2025.09.12 17:12
2
Команда Слуцкого вышла в плей-офф азиатской ЛЧ из-за того, что конкурент снялся с турнира
2025.02.19 15:44
4
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого разгромил «Шаньдун» (3:0) и вышел в лидеры
2024.03.31 16:44
2
Определились все пары 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов
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4
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2024.11.05 13:12
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