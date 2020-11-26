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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Спарта - Селтик
Спарта - Селтик: обзор матча 26 ноября 2020
Спарта
26.11.2020, четверг, 20:55
Лига Европы, группа H, 4 тур
4 : 1
Завершен
Селтик
27'
Д. Ганцко
38'
Л. Юлиш
80'
Л. Юлиш
90+4'
С. Плавсич
15'
О. Эдуард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спарта - Селтик
ГОЛ! 4:1!
С. Плавсич
90'
+4
Желтая карточка
Ф. Соучек
90'
Замена
С. Плавсич
️️️️
Д. Моберг-Карлссон
86'
Замена
М. Минчев
️️️️
Л. Юлиш
86'
82'
Замена
П. Климала
️️️️
О. Эдуард
ГОЛ! 3:1!
Л. Юлиш
Пас отдал
Д. Моберг-Карлссон
80'
Замена
Л. Крейчи
️️️️
М. Травник
76'
Замена
Ф. Соучек
️️️️
Д. Ганцко
67'
66'
Замена
Т. Рогич
️️️️
С. Браун
Желтая карточка
Л. Крейчи
57'
ГОЛ! 2:1!
Л. Юлиш
Пас отдал
Б. Докал
38'
Желтая карточка
А. Виндхейм
29'
ГОЛ! 1:1!
Д. Ганцко
Пас отдал
Д. Павелка
27'
15'
ГОЛ! 0:1!
О. Эдуард
Пас отдал
М. Эльюнусси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
1
Флориан Ницэ
ВР
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
4
Доминик Плехаты
ЦЗ
10
Михал Травник
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
9
Борек Докал
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
39
Лукаш Юлиш
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
44
Абд Атем Эльхамед
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
10
Оливье Нтчам
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
8
Скотт Браун
ЦП
10
Райан Кристи
АП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Спарта
30
Доминик Холек
ВР
29
Милан Хеча
ВР
28
Томаш Виснер
ЦЗ
3
Мартин Витик
ЦЗ
3
Ива Гелашвили
ЦЗ
27
Давид Лишка
ЦЗ
95
Срджан Плавсич
ЦП
17
Мартин Минчев
ЦП
29
Адам Габриэль
ЦП
10
Войтех Патрак
ЦП
10
Филип Соучек
ЦП
Селтик
23
Конор Азар
ВР
1
Василиос Баркас
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
55
Нир Биттон
ОП
20
Эван Хендерсон
АП
7
Том Рогич
АП
9
Патрик Климала
ЦФ
9
Албиан Айети
ЦФ
4-4-2
1
Ницэ
23
Ганоушек
17
Ганцко
4
Плехаты
32
Виндхейм
10
Травник
9
Докал
8
Павелка
7
Крейчи
39
Юлиш
10
Моберг-Карлссон
4-3-2-1
19
Бэйн
44
Эльхамед
6
Жульен
20
Айер
93
Лаксальт
10
Нтчам
42
МакГрегор
8
Браун
10
Кристи
10
Эльюнусси
29
Эдуард
10
Моберг-Карлссон
95
Плавсич
95
Плавсич
10
Моберг-Карлссон
39
Юлиш
17
Минчев
17
Минчев
39
Юлиш
17
Ганцко
10
Соучек
10
Соучек
17
Ганцко
29
Эдуард
9
Климала
9
Климала
29
Эдуард
8
Браун
7
Рогич
7
Рогич
8
Браун
Остались в запасе
Спарта
Селтик
29
Адам Габриэль
ЦП
10
Войтех Патрак
ЦП
28
Томаш Виснер
ЦЗ
3
Мартин Витик
ЦЗ
30
Доминик Холек
ВР
3
Ива Гелашвили
ЦЗ
29
Милан Хеча
ВР
27
Давид Лишка
ЦЗ
Главный тренер
Вацлав Котал
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
23
Конор Азар
ВР
20
Эван Хендерсон
АП
1
Василиос Баркас
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
9
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Остались в запасе
29
Адам Габриэль
ЦП
10
Войтех Патрак
ЦП
28
Томаш Виснер
ЦЗ
3
Мартин Витик
ЦЗ
30
Доминик Холек
ВР
3
Ива Гелашвили
ЦЗ
29
Милан Хеча
ВР
27
Давид Лишка
ЦЗ
Остались в запасе
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
23
Конор Азар
ВР
20
Эван Хендерсон
АП
1
Василиос Баркас
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
9
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Главный тренер
Нил Леннон
Статистика матча Спарта - Селтик
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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