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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рига - Селтик
Рига - Селтик: обзор матча 24 сентября 2020
Рига
24.09.2020, четверг, 20:00
Лига Европы, 3 раунд
0 : 1
Завершен
Селтик
90'
М. Эльюнусси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рига - Селтик
Замена
Ж. Н'Кололо
️️️️
С. Милошевич
90'
+1
90'
ГОЛ! 0:1!
М. Эльюнусси
Пас отдал
Ж. Фримпонг
82'
Замена
М. Эльюнусси
️️️️
О. Эдуард
72'
Замена
А. Айети
️️️️
О. Нтчам
71'
Желтая карточка
Ш. Даффи
Замена
F. Brisola
️️️️
У. Ната
71'
Замена
С. Милошевич
️️️️
Р. Дебелко
67'
41'
Желтая карточка
С. Браун
35'
Замена
Ж. Фримпонг
️️️️
Д. Форрест
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рига
21
Роберт Озолс
ВР
21
Элвис Стужлис
ЦЗ
26
Стефан Панич
ОП
33
Владимирс Камеш
ЦП
9
Ритварс Ругинс
ЦП
33
Уэсли Ната
АП
11
Роджер
АП
16
Armands Petersons
ЦФ
23
Herdi Prenga
ЦФ
8
Marko Đurišić
ЦФ
27
Роман Дебелко
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Селтик
1
Василиос Баркас
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
10
Оливье Нтчам
ЦП
8
Скотт Браун
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
10
Райан Кристи
АП
49
Джеймс Форрест
ПВ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Рига
34
Антонис Черномордис
ЦЗ
35
Жордан Н'Кололо
ЦП
23
Якуб Гора
АП
11
Vyacheslav Sharpar
ЦФ
7
Felipe Brisola
ЦФ
99
Стефан Милошевич
ЦФ
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
44
Абд Атем Эльхамед
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
9
Патрик Климала
ЦФ
9
Албиан Айети
ЦФ
1-1-2-2-4
21
Озолс
21
Стужлис
26
Панич
33
Камеш
9
Ругинс
11
Роджер
33
Ната
16
27
Дебелко
8
23
3-1-3-2-1
1
Баркас
20
Айер
25
Даффи
32
Тэйлор
55
Биттон
10
Нтчам
8
Браун
42
МакГрегор
49
Форрест
10
Кристи
29
Эдуард
33
Ната
7
7
33
Ната
Милошевич
35
Н'Кололо
35
Н'Кололо
Милошевич
27
Дебелко
99
Милошевич
99
Милошевич
27
Дебелко
29
Эдуард
10
Эльюнусси
10
Эльюнусси
29
Эдуард
49
Форрест
30
Фримпонг
30
Фримпонг
49
Форрест
10
Нтчам
9
Айети
9
Айети
10
Нтчам
Остались в запасе
Рига
Селтик
23
Якуб Гора
АП
34
Антонис Черномордис
ЦЗ
11
Vyacheslav Sharpar
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
9
Патрик Климала
ЦФ
19
Скотт Бэйн
ВР
44
Абд Атем Эльхамед
ЦЗ
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
Главный тренер
Нил Леннон
Остались в запасе
23
Якуб Гора
АП
34
Антонис Черномордис
ЦЗ
11
Vyacheslav Sharpar
ЦФ
Остались в запасе
9
Патрик Климала
ЦФ
19
Скотт Бэйн
ВР
44
Абд Атем Эльхамед
ЦЗ
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Нил Леннон
Статистика матча Рига - Селтик
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Рига
Лига конференций, 4 тур
Кауно Жальгирис
- : -
26.11.2026
Рига
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Латвия. Высшая лига, 35 тур
Огре Юнайтед
0 : 0
01.11.2026
Рига
Латвия. Высшая лига, 34 тур
Гробиня
2 : 5
26.10.2026
Рига
Лига конференций, 2 тур
Пафос
1 : 1
22.10.2026
Рига
Латвия. Высшая лига, 33 тур
Рига
2 : 1
18.10.2026
Супер Нова
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
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