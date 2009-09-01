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Расписание матчей
Испания. Кубок
Сельта - Реал Унион
Сельта - Реал Унион: обзор матча 01 сентября 2009
Сельта
01.09.2009, вторник, 00:00
Испания. Кубок, 2 раунд
2 : 1
Завершен
Реал Унион
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Сельта - Реал Унион
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0
0
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0
0
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
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Испания. Примера, 12 тур
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02.12.2021
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Севилья
6 : 1
10.11.2010
Реал Унион
Испания. Кубок, 1/16 финала
Реал Унион
0 : 4
27.10.2010
Севилья
Информация о матче
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