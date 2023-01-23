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Расписание матчей
Франция. Кубок
Пейс де Кассель - ПСЖ
Пейс де Кассель - ПСЖ: обзор матча 23 января 2023
Пейс де Кассель
23.01.2023, понедельник, 22:45
Франция. Кубок, 1/16 финала
0 : 7
Завершен
ПСЖ
29'
К. Мбаппе
33'
Неймар
34'
К. Мбаппе
40'
К. Мбаппе
56'
К. Мбаппе
64'
К. Солер
79'
К. Мбаппе
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Пейс де Кассель - ПСЖ
79'
ГОЛ! 0:7!
К. Мбаппе
Пас отдал
К. Солер
67'
Замена
И. Гарби
️️️️
У. Экитике
67'
Замена
Э. Битшиабу
️️️️
С. Рамос
64'
ГОЛ! 0:6!
К. Солер
Пас отдал
Неймар
60'
Замена
Ф. Руис
️️️️
Р. Саншеш
59'
Замена
А. Хакими
️️️️
Т. Пембеле
56'
ГОЛ! 0:5!
К. Мбаппе
Пас отдал
Неймар
46'
Замена
Х. Бернат
️️️️
Н. Мендеш
40'
ГОЛ! 0:4!
К. Мбаппе
Пас отдал
Витинья
34'
ГОЛ! 0:3!
К. Мбаппе
Пас отдал
Д. Перейра
33'
ГОЛ! 0:2!
Неймар
Пас отдал
К. Мбаппе
Желтая карточка
N. Bruneel
30'
29'
ГОЛ! 0:1!
К. Мбаппе
Пас отдал
Н. Мендеш
26'
Желтая карточка
Неймар
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Пейс де Кассель - ПСЖ
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Пейс де Кассель
Франция. Кубок, 1/16 финала
Пейс де Кассель
0 : 7
23.01.2023
ПСЖ
Франция. Кубок, 1/32 финала
Пейс де Кассель
2 : 1
14.01.2023
Васкеаль
ПСЖ
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
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Пейс де Кассель
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