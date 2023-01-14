Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Франция. Кубок
Пейс де Кассель - Васкеаль
Пейс де Кассель - Васкеаль: обзор матча 14 января 2023
Пейс де Кассель
14.01.2023, суббота, 20:00
Франция. Кубок, 1/32 финала
2 : 1
Завершен
Васкеаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Пейс де Кассель - Васкеаль
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Пейс де Кассель
Франция. Кубок, 1/16 финала
Пейс де Кассель
0 : 7
23.01.2023
ПСЖ
Франция. Кубок, 1/32 финала
Пейс де Кассель
2 : 1
14.01.2023
Васкеаль
Васкеаль
Франция. Кубок, 1/32 финала
Пейс де Кассель
2 : 1
14.01.2023
Васкеаль
Франция. Кубок, 1/32 финала
Васкеаль
0 : 4
19.12.2021
Ванн
Новости команд
Все
Пейс де Кассель
Васкеаль
Мбаппе – первый игрок в истории «ПСЖ», сделавший пента-трик
2023.01.24 07:59
Кубок Франции. «ПСЖ» уничтожил «Пейс де Кассель» (7:0), Мбаппе сделал пента-трик
2023.01.24 00:41
1
«Сделаем все возможное, чтобы не проиграть 0:10». Президент клуба из 6-го дивизиона – о матче с «ПСЖ» в Кубке Франции
2023.01.23 17:40
«ПСЖ» сыграет против команды с составом за 400 тысяч. Игроки парижан стоят 900 миллионов
2023.01.23 17:34
1
Мбаппе – первый игрок в истории «ПСЖ», сделавший пента-трик
2023.01.24 07:59
Кубок Франции. «ПСЖ» уничтожил «Пейс де Кассель» (7:0), Мбаппе сделал пента-трик
2023.01.24 00:41
1
«Сделаем все возможное, чтобы не проиграть 0:10». Президент клуба из 6-го дивизиона – о матче с «ПСЖ» в Кубке Франции
2023.01.23 17:40
«ПСЖ» сыграет против команды с составом за 400 тысяч. Игроки парижан стоят 900 миллионов
2023.01.23 17:34
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+