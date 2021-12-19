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Расписание матчей
Франция. Кубок
Васкеаль - Ванн
Васкеаль - Ванн: обзор матча 19 декабря 2021
Васкеаль
19.12.2021, воскресенье, 18:00
Франция. Кубок, 1/32 финала
0 : 4
Завершен
Ванн
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Васкеаль - Ванн
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Васкеаль
Франция. Кубок, 1/32 финала
Пейс де Кассель
2 : 1
14.01.2023
Васкеаль
Франция. Кубок, 1/32 финала
Васкеаль
0 : 4
19.12.2021
Ванн
Ванн
Франция. Кубок, 1/32 финала
Стад Плабеннек
2 : 0
07.01.2023
Ванн
Франция. Кубок, 1/16 финала
Ванн
0 : 4
03.01.2022
ПСЖ
Франция. Кубок, 1/32 финала
Васкеаль
0 : 4
19.12.2021
Ванн
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ванн
1 : 1
07.01.2018
Стад Брьошен
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Кубок Франции. «ПСЖ» благодаря хет-трику Мбаппе разгромил «Ванн» и вышел в 1/8 финала
2022.01.04 01:02
Кубок Франции. «ПСЖ» благодаря хет-трику Мбаппе разгромил «Ванн» и вышел в 1/8 финала
2022.01.04 01:02
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