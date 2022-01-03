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Расписание матчей
Франция. Кубок
Ванн - ПСЖ
Ванн - ПСЖ: обзор матча 03 января 2022
Ванн
03.01.2022, понедельник, 23:10
Франция. Кубок, 1/16 финала
0 : 4
Завершен
ПСЖ
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Ванн - ПСЖ
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ванн
Франция. Кубок, 1/32 финала
Стад Плабеннек
2 : 0
07.01.2023
Ванн
Франция. Кубок, 1/16 финала
Ванн
0 : 4
03.01.2022
ПСЖ
Франция. Кубок, 1/32 финала
Васкеаль
0 : 4
19.12.2021
Ванн
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ванн
1 : 1
07.01.2018
Стад Брьошен
ПСЖ
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
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