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Расписание матчей
Англия. Кубок
Карлайл Юнайтед - Кардифф
Карлайл Юнайтед - Кардифф: обзор матча 15 января 2020
Карлайл Юнайтед
15.01.2020, среда, 22:45
Англия. Кубок, 1/32 финала
3 : 4
Завершен
Кардифф
18'
Э. Флинт
45'
Д. Мерфи
48'
Э. Флинт
57'
Д. Уорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Карлайл Юнайтед - Кардифф
90'
+4
Желтая карточка
Д. Мерфи
57'
ГОЛ! 0:4!
Д. Уорд
48'
ГОЛ! 0:3!
Э. Флинт
Пас отдал
Д. Роллс
45'
ГОЛ! 0:2!
Д. Мерфи
18'
ГОЛ! 0:1!
Э. Флинт
Пас отдал
У. Волкс
Начало матча
Статистика матча Карлайл Юнайтед - Кардифф
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
24.11.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Карлайл Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 16 тур
Алтричем
2 : 4
31.10.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Карлайл Юнайтед
3 : 0
28.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 14 тур
Солихалл Мурс
1 : 2
24.10.2026
Карлайл Юнайтед
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Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Стадион:
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