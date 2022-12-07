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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Кадис - Манчестер Юнайтед
Кадис - Манчестер Юнайтед: обзор матча 07 декабря 2022
Кадис
07.12.2022, среда, 22:00
Товарищеские матчи
4 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Кадис - Манчестер Юнайтед
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
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