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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Коморские острова - Чад
Коморские острова - Чад: обзор матча 26 марта 2025
Коморские острова
26.03.2025, среда, 00:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа I, 6 тур
1 : 0
Завершен
Чад
24'
Р. Саид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коморские острова - Чад
Замена
Я. Саид
️️️️
М. Юсуфф
90'
+2
87'
Замена
F. Djedanoum
️️️️
Y. Allarabaye
Замена
С. Бакари
️️️️
З. Юссуф
75'
73'
Замена
B. Merba
️️️️
F. Djoeta
Замена
A. Mahamoud
️️️️
Ф. Селемани
69'
Замена
Р. Лутин
️️️️
Ю. М'Чангама
68'
Замена
И. Мохамед
️️️️
Я. Бурхан
68'
Желтая карточка
Я. Бурхан
63'
46'
Замена
N. Allaramadji
️️️️
F. Noubara
ГОЛ! 1:0!
Р. Саид
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коморские острова
1
Салим Бен Бойна
ВР
29
Варме Омари
ЦЗ
4
Йоанн Захари
ЦЗ
7
Файз Селемани
ЦЗ
19
Мохамед Юсуфф
ПЗ
17
Мизьян Маолида
ЛВ
18
Ясин Бурхан
ЦП
28
Зеду Юссуф
ЦП
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
3
Аким Абдалла
ЦФ
11
Рафики Саид
ЦФ
Главный тренер
Стефано Кузин
Чад
22
Jourdain Mbaynassem
ВР
21
Gabkala Daba
ЦЗ
4
Felix Noubara
ЦЗ
6
Mahamat Thiam
ЦЗ
8
Ahmat Abdaraman
ЦП
17
Yves Allarabaye
ЦП
5
Frederic Djoeta
ЦП
6
Issa Hassaballah
ЦП
7
Ali Mahamat Adam
ЦФ
18
Mahamat Abakar
ЦФ
7
Haroun Tchaouna
ЦФ
Главный тренер
Кевин Никайс
Коморские острова
16
Янник Пандор
ВР
23
Адель Анзимати-Абуду
ВР
2
Исмаэль Бура
ЛЗ
14
Реми Вита
ЛЗ
14
Якин Саид
ЦЗ
5
Ахмед Сойлихи
ЦЗ
22
Саид Бакари
ПЗ
9
Абубакар Али-Абдалла
ЛВ
6
Ияд Мохамед
ЦП
27
Райан Лутин
ЦП
21
Adel Mahamoud
ЦФ
24
Файз Маттоир
ЦФ
Чад
1
Abdraman Ekiang Barka
ВР
1
Eli Mathieu Adoassou
ВР
2
Mahamat Abdoulaye
ЦЗ
19
Noël Allaramadji
ЦЗ
12
Moral Djimhotoum
ЦЗ
14
Abdoulaye Difane
ЦП
13
Joel Djingar
ЦП
20
Benjamin Merba
ЦП
9
Masra Yannick
ЦФ
22
Abakar Goukouni
ЦФ
9
Fabien Djedanoum
ЦФ
11
Brahim Azaz Goudja
ЦФ
4-3-1-2
1
Бен Бойна
29
Омари
4
Захари
7
Селемани
19
Юсуфф
18
Бурхан
28
Юссуф
10
М'Чангама
17
Маолида
11
Саид
3
Абдалла
3-4-3
22
21
4
6
17
5
6
8
7
18
7
19
Юсуфф
14
Саид
14
Саид
19
Юсуфф
28
Юссуф
22
Бакари
22
Бакари
28
Юссуф
18
Бурхан
6
Мохамед
6
Мохамед
18
Бурхан
10
М'Чангама
27
Лутин
27
Лутин
10
М'Чангама
7
Селемани
21
21
7
Селемани
4
19
19
4
5
20
20
5
17
9
9
17
Остались в запасе
Коморские острова
Чад
16
Янник Пандор
ВР
23
Адель Анзимати-Абуду
ВР
2
Исмаэль Бура
ЛЗ
14
Реми Вита
ЛЗ
5
Ахмед Сойлихи
ЦЗ
9
Абубакар Али-Абдалла
ЛВ
24
Файз Маттоир
ЦФ
Главный тренер
Стефано Кузин
1
Abdraman Ekiang Barka
ВР
1
Eli Mathieu Adoassou
ВР
2
Mahamat Abdoulaye
ЦЗ
12
Moral Djimhotoum
ЦЗ
14
Abdoulaye Difane
ЦП
13
Joel Djingar
ЦП
9
Masra Yannick
ЦФ
22
Abakar Goukouni
ЦФ
11
Brahim Azaz Goudja
ЦФ
Главный тренер
Кевин Никайс
Остались в запасе
16
Янник Пандор
ВР
23
Адель Анзимати-Абуду
ВР
2
Исмаэль Бура
ЛЗ
14
Реми Вита
ЛЗ
5
Ахмед Сойлихи
ЦЗ
9
Абубакар Али-Абдалла
ЛВ
24
Файз Маттоир
ЦФ
Остались в запасе
1
Abdraman Ekiang Barka
ВР
1
Eli Mathieu Adoassou
ВР
2
Mahamat Abdoulaye
ЦЗ
12
Moral Djimhotoum
ЦЗ
14
Abdoulaye Difane
ЦП
13
Joel Djingar
ЦП
9
Masra Yannick
ЦФ
22
Abakar Goukouni
ЦФ
11
Brahim Azaz Goudja
ЦФ
Главный тренер
Стефано Кузин
Главный тренер
Кевин Никайс
Статистика матча Коморские острова - Чад
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Коморские острова
0 : 1
04.10.2026
Сенегал
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
0 : 1
09.06.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
0 : 0
09.06.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Руанда
0 : 0
06.06.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Казахстан
1 : 0
31.03.2026
Коморские острова
Чад
Товарищеские матчи. Сборные
Чад
2 : 2
17.11.2025
Мозамбик
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Чад
2 : 3
12.10.2025
ЦАР
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Чад
0 : 2
08.10.2025
Мали
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
Мадагаскар
3 : 1
08.09.2025
Чад
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 7 тур
Чад
1 : 1
04.09.2025
Гана
Информация о матче
Стадион:
Stade Municipal de Berkane, Berkane
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