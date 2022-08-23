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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Шрусбери Таун - Бернли
Шрусбери Таун - Бернли: обзор матча 23 августа 2022
Шрусбери Таун
23.08.2022, вторник, 21:30
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
0 : 1
Завершен
Бернли
50'
С. Бастьен
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Шрусбери Таун - Бернли
87'
Замена
Т. Харвуд-Беллис
️️️️
С. Джей Иган-Райли
81'
Замена
Д. Костеллоу
️️️️
М. Бенсон
Замена
Д. Нерс
️️️️
Т. Фланаган
74'
Замена
Т. Бейлисс
️️️️
Ч. Кейтон
73'
Замена
Д. Удо
️️️️
Т. Блоксхэм
73'
Желтая карточка
Т. Фланаган
69'
66'
Замена
Д. Браунхилл
️️️️
Д. Чурлинов
Желтая карточка
Ж. Да Коста
57'
50'
ГОЛ! 0:1!
С. Бастьен
Пас отдал
М. Бенсон
Замена
Ж. Да Коста
️️️️
Р. Пайк
46'
46'
Замена
Н. Телла
️️️️
Й. Берг Гудмундссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шрусбери Таун
20
Марко Мароши
ВР
10
Люк Лихи
ЛЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
6
Том Фланаган
ЦЗ
4
Taylor Moore
ЦЗ
26
Джордан Шипли
ЦФ
15
Рекейл Пайк
ЦФ
18
Чарли Кейтон
ЦФ
14
Том Блоксхэм
ЦФ
12
Райан Боумен
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
Бернли
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
2
Витиньо
ПЗ
21
Дарко Чурлинов
ЛВ
24
Джош Каллен
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Шрусбери Таун
31
Jaden Bevan
ВР
1
Гарри Бургойн
ВР
21
Джордж Нерс
ЛЗ
64
Каде Крейг
ЦЗ
30
Josh Barlow
ЦП
23
Даниэль Удо
ЦФ
96
Жульен Да Коста
ЦФ
8
Том Бейлисс
ЦФ
Бернли
1
Уилл Норрис
ВР
49
Арьянет Мурич
ВР
39
Оуэн Доджсон
ЛЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
15
Люк Макнелли
ЦЗ
11
Дара Костеллоу
ЛВ
8
Адам Филлипс
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
3-2-5
20
Мароши
22
Данкли
6
Фланаган
4
10
Лихи
28
Пеннингтон
15
Пайк
12
Боумен
14
Блоксхэм
18
Кейтон
26
Шипли
4-3-2-1
1
Пикок-Фаррел
2
Витиньо
38
Лоутон
4
Иган-Райли
18
Тэйлор
7
Гудмундссон
22
Бастьен
24
Каллен
14
Бенсон
21
Чурлинов
35
Барнс
6
Фланаган
21
Нерс
21
Нерс
6
Фланаган
14
Блоксхэм
23
Удо
23
Удо
14
Блоксхэм
15
Пайк
96
Да Коста
96
Да Коста
15
Пайк
18
Кейтон
8
Бейлисс
8
Бейлисс
18
Кейтон
4
Иган-Райли
4
Харвуд-Беллис
4
Харвуд-Беллис
4
Иган-Райли
21
Чурлинов
8
Браунхилл
8
Браунхилл
21
Чурлинов
14
Бенсон
11
Костеллоу
11
Костеллоу
14
Бенсон
7
Гудмундссон
23
Телла
23
Телла
7
Гудмундссон
Остались в запасе
Шрусбери Таун
Бернли
31
Jaden Bevan
ВР
1
Гарри Бургойн
ВР
64
Каде Крейг
ЦЗ
30
Josh Barlow
ЦП
Главный тренер
Стив Коттерилл
1
Уилл Норрис
ВР
49
Арьянет Мурич
ВР
39
Оуэн Доджсон
ЛЗ
15
Люк Макнелли
ЦЗ
8
Адам Филлипс
ЦП
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
31
Jaden Bevan
ВР
1
Гарри Бургойн
ВР
64
Каде Крейг
ЦЗ
30
Josh Barlow
ЦП
Остались в запасе
1
Уилл Норрис
ВР
49
Арьянет Мурич
ВР
39
Оуэн Доджсон
ЛЗ
15
Люк Макнелли
ЦЗ
8
Адам Филлипс
ЦП
Главный тренер
Стив Коттерилл
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Шрусбери Таун - Бернли
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Шрусбери Таун
- : -
28.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Честерфилд
4 : 1
21.11.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Шрусбери Таун
2 : 1
14.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Кроули Таун
2 : 3
20.10.2026
Шрусбери Таун
Бернли
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
Гринхаус Мидоу
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