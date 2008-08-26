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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Бернли - Олдхэм
Бернли - Олдхэм: обзор матча 26 августа 2008
Бернли
26.08.2008, вторник, 00:00
Кубок Английской лиги
3 : 0
Завершен
Олдхэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Бернли - Олдхэм
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0
0
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0
0
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