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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Бернли - Истанбул Башакшехир
Бернли - Истанбул Башакшехир: обзор матча 16 августа 2018
Бернли
16.08.2018, четверг, 21:45
Лига Европы, 3 раунд
1 : 0
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Истанбул Башакшехир
97'
Д. Корк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Истанбул Башакшехир
117'
Желтая карточка
Г. Инлер
Желтая карточка
С. Уорд
116'
Желтая карточка
Б. Гибсон
102'
ГОЛ! 1:0!
Д. Корк
Пас отдал
Д. Хендрик
97'
Желтая карточка
К. Лонг
40'
39'
Желтая карточка
И. Кахведжи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
12
Аарон Леннон
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
3
Гаэль Клиши
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
25
Эмре Белезоглу
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
11
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Бернли
1
Адам Легздиньш
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
4
Джек Корк
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
9
Крис Вуд
ЦФ
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
4-1-3-2
18
Тэйлор
23
Гибсон
13
Лонг
27
Бардсли
8
Вествуд
29
Хендрик
12
Леннон
3
Уорд
35
Барнс
19
Воукс
3-2-3-1-1
34
Гюнок
24
Епуряну
3
Да Кошта
80
Кайсара
21
Текдемир
3
Клиши
25
Белезоглу
17
Кахведжи
11
Фрей
10
Вишча
11
Байич
Остались в запасе
Бернли
Истанбул Башакшехир
1
Адам Легздиньш
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
4
Джек Корк
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
1
Волкан Бабакан
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Остались в запасе
1
Адам Легздиньш
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
4
Джек Корк
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
9
Крис Вуд
ЦФ
Остались в запасе
1
Волкан Бабакан
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Главный тренер
Нури Шахин
Статистика матча Бернли - Истанбул Башакшехир
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Тюрф Мур
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