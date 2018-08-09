Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Истанбул Башакшехир - Бернли
Истанбул Башакшехир - Бернли: обзор матча 09 августа 2018
Истанбул Башакшехир
09.08.2018, четверг, 21:00
Лига Европы, 3 раунд
0 : 0
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Бернли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Истанбул Башакшехир - Бернли
90'
+3
Желтая карточка
А. Леннон
Желтая карточка
М. Да Кошта
90'
+2
48'
Желтая карточка
Э. Барнс
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
3
Гаэль Клиши
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
11
Эльеро Элиа
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
25
Эмре Белезоглу
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
11
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Бернли
1
Андерс Линдегаард
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
4
Джек Корк
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
35
Эшли Барнс
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
18
Милош Йойич
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
Бернли
1
Адам Легздиньш
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
3
Стивен Уорд
ЦП
12
Аарон Леннон
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
3-2-3-1-1
34
Гюнок
24
Епуряну
3
Да Кошта
80
Кайсара
3
Клиши
21
Текдемир
11
Элиа
17
Кахведжи
25
Белезоглу
10
Вишча
11
Байич
4-1-3-2
1
Линдегаард
27
Бардсли
15
Ми
18
Тэйлор
6
Тарковски
8
Вествуд
7
Гудмундссон
29
Хендрик
4
Корк
19
Уолтерс
35
Барнс
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Бернли
1
Волкан Бабакан
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
18
Милош Йойич
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
Главный тренер
Нури Шахин
1
Адам Легздиньш
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
3
Стивен Уорд
ЦП
12
Аарон Леннон
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Остались в запасе
1
Волкан Бабакан
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
18
Милош Йойич
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
Остались в запасе
1
Адам Легздиньш
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
3
Стивен Уорд
ЦП
12
Аарон Леннон
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Главный тренер
Фабио Челестини
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Бернли
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Стадион:
Олимпийский
Новости команд
Все
Истанбул Башакшехир
Бернли
Шомуродов ответил на вопрос о завершении карьеры в «Ростове»
17 ноября
1
Файзуллаев одним словом описал уровень Батракова
17 ноября
Шомуродов прокомментировал обидное поражение Узбекистана от России
14 ноября
1
Шомуродов: «Реал» уже следит за Батраковым»
13 ноября
1
Карпин покрутил ухо Шомуродову после матча России с Узбекистаном
13 ноября
7
Шомуродов ответил на вопрос о завершении карьеры в «Ростове»
17 ноября
1
Файзуллаев одним словом описал уровень Батракова
17 ноября
Шомуродов прокомментировал обидное поражение Узбекистана от России
14 ноября
1
Шомуродов: «Реал» уже следит за Батраковым»
13 ноября
1
Карпин покрутил ухо Шомуродову после матча России с Узбекистаном
13 ноября
7
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Реакция Игдисамова на назначение Челестини в английский клуб
30 октября
Уволенный из ЦСКА Челестини нашел новую работу
28 октября
3
Клуб Чемпионшипа выиграл борьбу за Челестини у команды Примеры
28 октября
Экс-тренер ЦСКА Челестини получил предложение от английского клуба
27 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+