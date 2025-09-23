Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Матчи
РПЛ
АПЛ
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Бельгия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Винисиус
Головин
Миранчук
Захарян
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Бернли - Кардифф
Бернли - Кардифф: онлайн-трансляция 23 сентября 2025
Бернли
23.09.2025, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
- : -
Не начался
Кардифф
Матч
Личные встречи
Статистика матча Бернли - Кардифф
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Бернли
Кардифф
«Бернли» – «Ноттингем Форест»: прогноз и ставки на матч 20 сентября 2025 с коэффициентом 3.35
Вчера, 08:49
АПЛ. «Ливерпуль» победил «Бернли» (1:0) благодаря голу Салаха на 93-й минуте и идет без потерь
14 сентября, 18:01
«Бернли» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2025
14 сентября, 14:50
«Бернли» – «Ливерпуль»: прогноз и ставки на матч 14 сентября 2025 с коэффициентом 1.32
13 сентября, 09:01
«Манчестер Юнайтед» – «Бернли»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2025
30 августа, 15:50
«Бернли» – «Ноттингем Форест»: прогноз и ставки на матч 20 сентября 2025 с коэффициентом 3.35
Вчера, 08:49
АПЛ. «Ливерпуль» победил «Бернли» (1:0) благодаря голу Салаха на 93-й минуте и идет без потерь
14 сентября, 18:01
«Бернли» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2025
14 сентября, 14:50
«Бернли» – «Ливерпуль»: прогноз и ставки на матч 14 сентября 2025 с коэффициентом 1.32
13 сентября, 09:01
«Манчестер Юнайтед» – «Бернли»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2025
30 августа, 15:50
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
10 февраля, 22:40
«Арсенал» отдал в аренду вратаря сборной Исландии
18 августа 2023, 17:14
Рэмзи вернулся в родной «Кардифф» спустя 12 лет
16 июля 2023, 11:53
1
Принадлежащий ЦСКА Эджуке может оказаться в Уэльсе
2 июля 2023, 10:50
«Кардифф» требует от «Нанта» 110 миллионов из-за смерти Салы
16 мая 2023, 11:28
1
Больше новостей
Англия. Кубок лиги
Все
Текущие
Будущие
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Барнсли
- : -
23.09.2025
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Линкольн
- : -
23.09.2025
Челси
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Бернли
- : -
23.09.2025
Кардифф
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Рексхэм
- : -
23.09.2025
Рединг
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Вулверхэмптон
- : -
23.09.2025
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Барнсли
- : -
23.09.2025
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Линкольн
- : -
23.09.2025
Челси
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Бернли
- : -
23.09.2025
Кардифф
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Рексхэм
- : -
23.09.2025
Рединг
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Вулверхэмптон
- : -
23.09.2025
Эвертон
Последние матчи
Все
Бернли
Кардифф
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Бернли
0 : 1
14.09.2025
Ливерпуль
Англия. Первая лига, 8 тур
Стокпорт Каунти
1 : 1
13.09.2025
Кардифф
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Манчестер Юнайтед
3 : 2
30.08.2025
Бернли
Англия. Первая лига, 6 тур
Кардифф
4 : 0
30.08.2025
Плимут Аргайл
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Бернли
2 : 1
26.08.2025
Дерби Каунти
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Бернли
0 : 1
14.09.2025
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Манчестер Юнайтед
3 : 2
30.08.2025
Бернли
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Бернли
2 : 1
26.08.2025
Дерби Каунти
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Бернли
2 : 0
23.08.2025
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Тоттенхэм
3 : 0
16.08.2025
Бернли
Англия. Первая лига, 8 тур
Стокпорт Каунти
1 : 1
13.09.2025
Кардифф
Англия. Первая лига, 6 тур
Кардифф
4 : 0
30.08.2025
Плимут Аргайл
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Кардифф
3 : 0
26.08.2025
Челтенхэм
Англия. Первая лига, 5 тур
Лутон Таун
0 : 1
23.08.2025
Кардифф
Англия. Первая лига, 4 тур
Уимблдон
0 : 1
19.08.2025
Кардифф
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: