Бернли - Кардифф: онлайн-трансляция 23 сентября 2025

Бернли
23.09.2025, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
- : -
Не начался
Кардифф
Матч Личные встречи
Статистика матча Бернли - Кардифф
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Бернли
Кардифф
«Бернли» – «Ноттингем Форест»: прогноз и ставки на матч 20 сентября 2025 с коэффициентом 3.35
Вчера, 08:49
АПЛ. «Ливерпуль» победил «Бернли» (1:0) благодаря голу Салаха на 93-й минуте и идет без потерь
14 сентября, 18:01
«Бернли» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2025
14 сентября, 14:50
«Бернли» – «Ливерпуль»: прогноз и ставки на матч 14 сентября 2025 с коэффициентом 1.32
13 сентября, 09:01
«Манчестер Юнайтед» – «Бернли»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2025
30 августа, 15:50
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
10 февраля, 22:40
«Арсенал» отдал в аренду вратаря сборной Исландии
18 августа 2023, 17:14
Рэмзи вернулся в родной «Кардифф» спустя 12 лет
16 июля 2023, 11:53
1
Принадлежащий ЦСКА Эджуке может оказаться в Уэльсе
2 июля 2023, 10:50
«Кардифф» требует от «Нанта» 110 миллионов из-за смерти Салы
16 мая 2023, 11:28
1
Больше новостей
Англия. Кубок лиги
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Барнсли
- : -
23.09.2025
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Линкольн
- : -
23.09.2025
Челси
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Бернли
- : -
23.09.2025
Кардифф
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Рексхэм
- : -
23.09.2025
Рединг
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Вулверхэмптон
- : -
23.09.2025
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Последние матчи
Бернли
Кардифф
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Бернли
0 : 1
14.09.2025
Ливерпуль
Англия. Первая лига, 8 тур
Стокпорт Каунти
1 : 1
13.09.2025
Кардифф
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Манчестер Юнайтед
3 : 2
30.08.2025
Бернли
Англия. Первая лига, 6 тур
Кардифф
4 : 0
30.08.2025
Плимут Аргайл
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Бернли
2 : 1
26.08.2025
Дерби Каунти
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Бернли
0 : 1
14.09.2025
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Манчестер Юнайтед
3 : 2
30.08.2025
Бернли
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Бернли
2 : 1
26.08.2025
Дерби Каунти
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Бернли
2 : 0
23.08.2025
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Тоттенхэм
3 : 0
16.08.2025
Бернли
Англия. Первая лига, 8 тур
Стокпорт Каунти
1 : 1
13.09.2025
Кардифф
Англия. Первая лига, 6 тур
Кардифф
4 : 0
30.08.2025
Плимут Аргайл
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Кардифф
3 : 0
26.08.2025
Челтенхэм
Англия. Первая лига, 5 тур
Лутон Таун
0 : 1
23.08.2025
Кардифф
Англия. Первая лига, 4 тур
Уимблдон
0 : 1
19.08.2025
Кардифф
