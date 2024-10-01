Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов АФК
Сентрал Кост Маринерс - Бурирам Юнайтед
Сентрал Кост Маринерс - Бурирам Юнайтед: обзор матча 01 октября 2024
Сентрал Кост Маринерс
01.10.2024, вторник, 11:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Восточная конференция, 2 тур
1 : 2
Завершен
Бурирам Юнайтед
90+5'
L. Mauragis
30'
Биссоли
50'
C. Good
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сентрал Кост Маринерс - Бурирам Юнайтед
ГОЛ! 1:2!
L. Mauragis
Пас отдал
A. Kuol
90'
+5
88'
Замена
C.
️️️️
С. Чайдед
88'
Замена
P. Sukjitthammakul
️️️️
Т. Бунматан
Замена
S. James Ngor
️️️️
B. Tapp
81'
76'
Замена
S. Haiprakhon
️️️️
J. Tabinas
71'
Замена
M. Vargas
️️️️
Г. Чаушич
Замена
H. Steele
️️️️
Э. МакКалмонт
60'
Замена
R. Edmondson
️️️️
B. Brandtman
60'
Замена
J. Warshawsky
️️️️
S. Roux
59'
Красная карточка
A. Pavlesic
57'
50'
ГОЛ! 0:2!
C. Good
Пас отдал
Г. Чаушич
Замена
В. Фейжао
️️️️
C. Theoharous
46'
Желтая карточка
B. Kaltack
41'
30'
ГОЛ! 0:1!
Биссоли
Пас отдал
Д. Коолс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сентрал Кост Маринерс
1
Adam Pavlesic
ВР
21
Nathan Paull
ЦЗ
15
Storm Roux
ЦЗ
5
Lucas Mauragis
ЦЗ
45
Brian Kaltack
(К)
ЦЗ
8
Элфи МакКалмонт
ЦП
26
Brad Tapp
ЦП
37
Bailey Brandtman
ЦП
7
Christian Theoharous
ЦП
10
Mikael
ЦФ
45
Alou Kuol
ЦФ
Главный тренер
Марк Джексон
Бурирам Юнайтед
13
Нил Этеридж
ВР
55
Тиратон Бунматан
(К)
ЛЗ
6
Curtis Good
ЦЗ
27
Дион Коолс
ЦЗ
40
Jefferson Tabinas
ЦЗ
92
Min-hyeok Kim
ЦЗ
16
Кенни Дугалл
ОП
23
Горан Чаушич
ЦП
91
Lucas Crispim
ЦФ
9
Супачай Чайдед
ЦФ
7
Биссоли
ЦФ
Главный тренер
Мариу Силва
Сентрал Кост Маринерс
1
Jack Warshawsky
ВР
27
Sasha Kuzevski
ЦЗ
3
Дизель Херрингтон
ЦЗ
11
Витор Фейжао
ЛВ
16
Harrison Steele
ЦП
19
Sabit James Ngor
ЦП
18
William Wilson
ЦП
6
Haine Eames
ЦП
22
Arthur De Lima
ЦП
27
Ryan Edmondson
ЦФ
Бурирам Юнайтед
1
Сиварак Тедсунгноен
ВР
3
Панса Хемвибун
ЦЗ
20
Марсело Джалу
ЦЗ
2
Sasalak Haiprakhon
ЦЗ
17
Charalampos Charalampous
ЦЗ
17
S. Ratree
ЦП
8
Rattanakorn Maikami
ЦП
27
Phitiwat Sukjitthammakul
ЦП
18
Athit Berg
ЦП
96
Matheus Vargas
ЦФ
19
Chrigor
ЦФ
4-4-2
1
21
5
45
15
8
МакКалмонт
37
7
26
45
10
3-3-1-3
13
Этеридж
27
Коолс
40
92
6
16
Дугалл
55
Бунматан
23
Чаушич
7
Биссоли
9
Чайдед
91
15
1
1
15
8
МакКалмонт
16
16
8
МакКалмонт
26
19
19
26
7
11
Фейжао
11
Фейжао
7
37
27
27
37
40
2
2
40
55
Бунматан
27
27
55
Бунматан
23
Чаушич
96
96
23
Чаушич
9
Чайдед
19
19
9
Чайдед
Остались в запасе
Сентрал Кост Маринерс
Бурирам Юнайтед
27
Sasha Kuzevski
ЦЗ
3
Дизель Херрингтон
ЦЗ
18
William Wilson
ЦП
6
Haine Eames
ЦП
22
Arthur De Lima
ЦП
Главный тренер
Марк Джексон
1
Сиварак Тедсунгноен
ВР
3
Панса Хемвибун
ЦЗ
20
Марсело Джалу
ЦЗ
17
Charalampos Charalampous
ЦЗ
17
S. Ratree
ЦП
8
Rattanakorn Maikami
ЦП
18
Athit Berg
ЦП
Главный тренер
Мариу Силва
Остались в запасе
27
Sasha Kuzevski
ЦЗ
3
Дизель Херрингтон
ЦЗ
18
William Wilson
ЦП
6
Haine Eames
ЦП
22
Arthur De Lima
ЦП
Остались в запасе
1
Сиварак Тедсунгноен
ВР
3
Панса Хемвибун
ЦЗ
20
Марсело Джалу
ЦЗ
17
Charalampos Charalampous
ЦЗ
17
S. Ratree
ЦП
8
Rattanakorn Maikami
ЦП
18
Athit Berg
ЦП
Главный тренер
Марк Джексон
Главный тренер
Мариу Силва
Статистика матча Сентрал Кост Маринерс - Бурирам Юнайтед
1
1
Всего ударов по воротам
3
12
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
0
6
Нарушения
15
10
Офсайды
1
3
Количество передач
456
603
Сейвы
3
0
Точность передач %
83
87
Удары мимо ворот
1
3
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
1
8
Удары из-за пределов штрафной
2
4
Матчи команд
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Сентрал Кост Маринерс
- : -
12.12.2026
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, Общий этап
Сентрал Кост Маринерс
2 : 3
28.11.2026
Окленд
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
4 : 1
06.11.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Виктори
1 : 1
01.11.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
2 : 0
25.10.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Сентрал Кост Маринерс
2 : 2
17.10.2026
Ньюкасл Джетс
Бурирам Юнайтед
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Бурирам Юнайтед
- : -
01.12.2026
Киото Санга
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Шанхай Порт
3 : 1
24.11.2026
Бурирам Юнайтед
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Бурирам Юнайтед
0 : 0
04.11.2026
Касима Антлерс
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Гамба Осака
1 : 1
28.10.2026
Бурирам Юнайтед
Лига чемпионов АФК Элит, 2 тур
Бурирам Юнайтед
0 : 1
13.10.2026
Бейджин Гуоань
Лига чемпионов АФК Элит, 1 тур
Джохор
1 : 1
15.09.2026
Бурирам Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Назми Насаруддин
(Пенанг)
Стадион:
Сентрал Кост Стэдиум
Новости команд
Все
Сентрал Кост Маринерс
Бурирам Юнайтед
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл команде из Таиланда в азиатской ЛЧ
17 февраля
2
«Бурирам Юнайтед» – «Шанхай Шэньхуа»: прогноз и ставки на матч 17 февраля 2026 с коэффициентом 1.78
16 февраля
Деспотович нашел новый клуб в Азии
2025.10.10 18:44
1
«Аль-Ахли» – «Бурирам Юнайтед»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2025 с коэффициентом 1.80
2025.04.25 14:15
«Шэньхуа» Слуцкого упустил победу в матче азиатской ЛЧ, ведя 2:0 к 75-й минуте
2024.11.05 13:12
«Шэньхуа» Слуцкого упустил победу в матче азиатской ЛЧ, ведя 2:0 к 75-й минуте
2024.11.05 13:12
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл команде из Таиланда в азиатской ЛЧ
17 февраля
2
«Бурирам Юнайтед» – «Шанхай Шэньхуа»: прогноз и ставки на матч 17 февраля 2026 с коэффициентом 1.78
16 февраля
Деспотович нашел новый клуб в Азии
2025.10.10 18:44
1
«Аль-Ахли» – «Бурирам Юнайтед»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2025 с коэффициентом 1.80
2025.04.25 14:15
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+