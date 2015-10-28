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Расписание матчей
Кубок Французской Лиги
Бур-ан-Бресс - Нант
Бур-ан-Бресс - Нант: обзор матча 28 октября 2015
Бур-ан-Бресс
28.10.2015, среда, 23:00
Франция. Кубок лиги, 1/16 финала
3 : 2
Завершен
Нант
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Бур-ан-Бресс - Нант
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бур-ан-Бресс
Франция. Третья лига, 13 тур
Версаль
- : -
21.11.2026
Бур-ан-Бресс
Франция. Третья лига, 12 тур
Бур-ан-Бресс
1 : 1
07.11.2026
Ле-Пюи
Франция. Третья лига, 11 тур
Ля Рош-сюр-Йон
2 : 0
31.10.2026
Бур-ан-Бресс
Франция. Третья лига, 10 тур
Бур-ан-Бресс
0 : 1
17.10.2026
Флери
Франция. Третья лига, 9 тур
Руан
2 : 0
03.10.2026
Бур-ан-Бресс
Франция. Третья лига, 8 тур
Бур-ан-Бресс
1 : 1
26.09.2026
Конкарно
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
Стадион:
Муниципальный стадион Перонны
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Бур-ан-Бресс
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