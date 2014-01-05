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Расписание матчей
Франция. Кубок
Бур-ан-Бресс - Генгам
Бур-ан-Бресс - Генгам: обзор матча 05 января 2014
Бур-ан-Бресс
05.01.2014, воскресенье, 17:00
Франция. Кубок, 1/32 финала
0 : 2
Завершен
Генгам
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Бур-ан-Бресс - Генгам
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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- : -
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09.10.2026
Генгам
Информация о матче
Стадион:
Муниципальный стадион Перонны
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24 мая
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«Рубин» усилился французским нападающим за 2,5 миллиона
2025.09.11 20:20
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