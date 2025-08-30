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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Волеренга - Брюне
Волеренга - Брюне: обзор матча 30 августа 2025
Волеренга
30.08.2025, суббота, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
3 : 2
Завершен
Брюне
3'
Х. Бьордал
8'
E. Sørensen (П)
28'
F. Thorvaldsen
45+7'
M. Selmer Thornes
52'
Г. Асен Ларсен
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волеренга - Брюне
Конец матча
+1
Замена
S. Bojadžić
️️️️
L. Erik Sødal
+5'
Замена
H. Sjatil
️️️️
C. Lange
Замена
К. Тшиемб
️️️️
Х. Бьордал
Замена
Э. Хаген
️️️️
E. Sørensen
Замена
C. Landu-Landu
️️️️
K. Skurve Haland
Замена
J. Gregersen
️️️️
N. Strunck Jakobsen
Желтая карточка
L. Erik Sødal
Травма
N. Strunck Jakobsen
Замена
D. Dodou Gaye
️️️️
L. Qvigstad
Замена
П. Странд
️️️️
F. Thorvaldsen
Желтая карточка
K. Skurve Haland
ГОЛ! 3:2!
Г. Асен Ларсен
Пенальти не реализован!
Г. Асен Ларсен
Желтая карточка
A. Fidèle Brice
Замена
P. Wik
️️️️
M. Selmer Thornes
Второй тайм
+7
ГОЛ! 3:1!
M. Selmer Thornes
Пас отдал
D. Moreira
Желтая карточка
V. Nogueira
+1
+9'
ГОЛ! 3:0!
F. Thorvaldsen
Пас отдал
Х. Бьордал
ГОЛ с пенальти! 2:0!
E. Sørensen
ГОЛ! 1:0!
Х. Бьордал
Пас отдал
М. Офкир
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волеренга
1
Оскар Хедвалль
ВР
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
4
Aaron Kiil Olsen
ЦЗ
55
Себастьян Ярль
ЦЗ
27
Vinicius Nogueira
ЦЗ
11
Мохамед Офкир
ЛВ
10
Carl Lange
ЦП
29
Ambina Fidèle Brice
ЦП
16
Хенрик Бьордал
(К)
АП
9
Elias Sørensen
ЦФ
26
Filip Thorvaldsen
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Брюне
12
Ян де Бор
ВР
17
Lasse Qvigstad
ЦЗ
5
Jacob Haahr
ЦЗ
28
Jens Berland Husebø
ЦЗ
22
Гейне Асен Ларсен
ЦП
7
Mats Selmer Thornes
ЦП
18
Duarte Moreira
ЦП
23
Kristian Skurve Haland
ЦФ
19
Nicklas Strunck Jakobsen
ЦФ
8
Lars Erik Sødal
(К)
ЦФ
19
Eirik Franke Saunes
ЦФ
Главный тренер
Оле-Кевин Кнаппен
Волеренга
23
Ноа Паллас
ЛЗ
24
Петтер Странд
ЛЗ
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
3
Hakon Sjatil
ЦЗ
18
Элиас Хаген
ЦП
22
Stian Sjovold Thorstensen
ЦП
14
Obasi Onyebuchi
ЦФ
1
Jacob Storevik
ЦФ
Брюне
1
Anton Cajtoft
ВР
16
Dadi Dodou Gaye
ЦЗ
20
Jesper Gregersen
ЦЗ
3
Patrick Wik
ЦЗ
4
Christian Landu-Landu
ЦП
29
Martin Åmot Lye
ЦФ
9
Sanel Bojadžić
ЦФ
4-2-2-2
1
Хедвалль
6
Хеденстад
55
Ярль
27
4
10
29
11
Офкир
16
Бьордал
26
9
3-3-4
12
де Бор
17
5
28
22
Асен Ларсен
7
18
19
8
19
23
26
24
Странд
24
Странд
26
16
Бьордал
5
Тшиемб
5
Тшиемб
16
Бьордал
10
3
3
10
9
18
Хаген
18
Хаген
9
17
16
16
17
19
20
20
19
7
3
3
7
23
4
4
23
8
9
9
8
Остались в запасе
Волеренга
Брюне
23
Ноа Паллас
ЛЗ
22
Stian Sjovold Thorstensen
ЦП
14
Obasi Onyebuchi
ЦФ
1
Jacob Storevik
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
1
Anton Cajtoft
ВР
29
Martin Åmot Lye
ЦФ
Главный тренер
Оле-Кевин Кнаппен
Остались в запасе
23
Ноа Паллас
ЛЗ
22
Stian Sjovold Thorstensen
ЦП
14
Obasi Onyebuchi
ЦФ
1
Jacob Storevik
ЦФ
Остались в запасе
1
Anton Cajtoft
ВР
29
Martin Åmot Lye
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Главный тренер
Оле-Кевин Кнаппен
Статистика матча Волеренга - Брюне
2
2
Всего ударов по воротам
17
15
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
10
1
Нарушения
10
13
Офсайды
2
0
Количество передач
500
408
Сейвы
3
0
Точность передач %
83
80
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
6
6
Удары из пределов штрафной
12
10
Удары из-за пределов штрафной
5
5
Матчи команд
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
- : -
07.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
КФУМ-Камератене
0 : 0
12.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Волеренга
1 : 1
20.09.2026
Фредрикстад
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Брюне
0 : 3
23.11.2025
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
5 : 0
09.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Брюне
2 : 1
02.11.2025
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
25.10.2025
Брюне
Информация о матче
Главный судья:
Christian Moen, Norway
Стадион:
Intility Arena, Oslo
Игрок матча
Рейтинг
Хенрик Бьордал
Полузащитник
Рейтинг: 8.9
Минут на поле
89
Голы
1
Ассисты
1
Ударов по воротам
3
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