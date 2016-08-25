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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Брондбю - Панатинаикос
Брондбю - Панатинаикос: обзор матча 25 августа 2016
Брондбю
25.08.2016, четверг, 20:00
Лига Европы, 4 раунд
1 : 1
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Панатинаикос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брондбю - Панатинаикос
49'
Желтая карточка
Г. Кутрумпис
40'
Желтая карточка
М. Вакасо
Начало матча
Статистика матча Брондбю - Панатинаикос
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
- : -
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 10 тур
Брондбю
5 : 2
11.10.2026
Люнгбю
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
- : -
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Информация о матче
Стадион:
Брондбю
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