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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Уиком Уондерерс - Бристоль Сити
Уиком Уондерерс - Бристоль Сити: обзор матча 24 августа 2022
Уиком Уондерерс
24.08.2022, среда, 21:45
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
1 : 3
Завершен
Бристоль Сити
50'
А. Аль-Хамади
77'
К. Уилсон
90+4'
А. Семеньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Уиком Уондерерс - Бристоль Сити
90'
+4
ГОЛ! 1:2!
А. Семеньо
Желтая карточка
Д. Гейп
79'
77'
ГОЛ! 1:1!
К. Уилсон
Пас отдал
К. Нейсмит
Замена
Д. Гейп
️️️️
Д. Янг
74'
70'
Замена
А. Семеньо
️️️️
К. Мартин
Замена
Л. Уинг
️️️️
C. Forino Joseph
62'
Замена
A. Leathers
️️️️
Д. МакКарти
62'
Замена
Д. Обита
️️️️
А. Мехмети
62'
61'
Замена
М. Джеймс
️️️️
Х. Массенго
ГОЛ! 1:0!
А. Аль-Хамади
Пас отдал
А. Мехмети
50'
46'
Замена
Т. Конвей
️️️️
Н. Уэллс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиком Уондерерс
13
Tyla Dickinson
ВР
3
Джо Якобсон
ЛЗ
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
19
Jack Wakely
ЦЗ
3
Christian Forino Joseph
ЦЗ
17
Jasper Pattenden
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
22
Ник Фримен
ЦП
9
Анис Мехмети
АП
12
Али Аль-Хамади
ЦФ
60
Джек Янг
ЦФ
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
12
Кейн Уилсон
ЦЗ
19
Джордж Таннер
ПЗ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Уиком Уондерерс
30
Joshua Blunkell
ВР
15
Доминик Гейп
ОП
24
Adam Leathers
ЦП
10
Льюис Уинг
ЦП
21
Джордан Обита
ЦП
34
Arnold Matshazi
ЦП
3
Luca Woodhouse
ЦП
41
Charles Hagan
ЦФ
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
5
Роб Аткинсон
ЦЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
37
Мэттью Джеймс
ЦП
8
Алекс Скотт
АП
42
Антуан Семеньо
ЦФ
9
Томми Конвей
ЦФ
4-3-1-2
13
3
Якобсон
19
3
26
МакКарти
17
7
Хорган
22
Фримен
9
Мехмети
60
Янг
12
Аль-Хамади
3-2-2-2
25
Бентли
3
Нейсмит
5
Клозе
12
Уилсон
19
Таннер
3
Принг
4
Массенго
10
Кинг
21
Уэллс
18
Мартин
60
Янг
15
Гейп
15
Гейп
60
Янг
26
МакКарти
24
24
26
МакКарти
3
10
Уинг
10
Уинг
3
9
Мехмети
21
Обита
21
Обита
9
Мехмети
4
Массенго
37
Джеймс
37
Джеймс
4
Массенго
18
Мартин
42
Семеньо
42
Семеньо
18
Мартин
21
Уэллс
9
Конвей
9
Конвей
21
Уэллс
Остались в запасе
Уиком Уондерерс
Бристоль Сити
30
Joshua Blunkell
ВР
34
Arnold Matshazi
ЦП
3
Luca Woodhouse
ЦП
41
Charles Hagan
ЦФ
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
1
Макс О'Лири
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
5
Роб Аткинсон
ЦЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
8
Алекс Скотт
АП
Главный тренер
Найджел Пирсон
Остались в запасе
30
Joshua Blunkell
ВР
34
Arnold Matshazi
ЦП
3
Luca Woodhouse
ЦП
41
Charles Hagan
ЦФ
Остались в запасе
1
Макс О'Лири
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
5
Роб Аткинсон
ЦЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
8
Алекс Скотт
АП
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Главный тренер
Найджел Пирсон
Статистика матча Уиком Уондерерс - Бристоль Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиком Уондерерс
- : -
28.11.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 9 тур
Бромли
1 : 1
24.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
Адамс Парк
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