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Расписание матчей
Англия. Кубок
Вест Бромвич - Брайтон
Вест Бромвич - Брайтон: обзор матча 08 января 2022
Вест Бромвич
08.01.2022, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
1 : 2
Завершен
Брайтон
47'
К. Робинсон
81'
Я. Модер
98'
Н. Мопе
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Вест Бромвич - Брайтон
Желтая карточка
А. Рич
102'
Замена
R. Cleary
️️️️
Д. Ливермор
100'
98'
ГОЛ! 1:2!
Н. Мопе
Пас отдал
Я. Модер
Желтая карточка
К. Таунсенд
96'
81'
ГОЛ! 1:1!
Я. Модер
Замена
К. Тэйлор
️️️️
К. Робинсон
79'
Замена
Т. Феллоус
️️️️
К. Грант
79'
76'
Замена
Я. Модер
️️️️
С. Альсате
Вторая желтая
С. Кипр
68'
Желтая карточка
С. Кипр
67'
Замена
Z. Ashworth
️️️️
Т. Гарднер-Хикман
67'
Замена
Г. Диангана
️️️️
М. Филлипс
64'
56'
Замена
Л. Троссард
️️️️
Д. Уэлбек
ГОЛ! 1:0!
К. Робинсон
Пас отдал
К. Грант
47'
Желтая карточка
Д. Ливермор
40'
28'
Замена
А. Мак Аллистер
️️️️
Э. Мвепу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
3
Адам Рич
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
9
Карлан Грант
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Брайтон
37
Кьел Шерпен
ВР
24
Одел Оффиа
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
12
Энок Мвепу
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Вест Бромвич
3
Zachary Ashworth
ЦЗ
6
Калеб Тэйлор
ЦЗ
19
Reyes Cleary
ЦЗ
32
Quevin Castro
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
18
Том Феллоус
ЦП
1
Алекс Палмер
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
77
R. Tulloch
ЦФ
Брайтон
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
4
Эд Тернс
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
49
Марк Леонард
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
7
Якуб Модер
ЦП
5
Хэйдон Робертс
ЦФ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
3-3-2-2
27
Баттон
2
Ферлонг
4
Кипр
5
Бартли
22
Таунсенд
8
Ливермор
19
Гарднер-Хикман
3
Рич
25
Филлипс
9
Грант
47
Робинсон
4-3-1-2
37
Шерпен
34
Велтман
33
Берн
25
Даффи
24
Оффиа
12
Мвепу
13
Гросс
7
Альсате
7
Мач
11
Мопе
18
Уэлбек
19
Гарднер-Хикман
3
3
19
Гарднер-Хикман
47
Робинсон
6
Тэйлор
6
Тэйлор
47
Робинсон
8
Ливермор
19
19
8
Ливермор
25
Филлипс
19
Диангана
19
Диангана
25
Филлипс
9
Грант
18
Феллоус
18
Феллоус
9
Грант
12
Мвепу
10
Мак Аллистер
10
Мак Аллистер
12
Мвепу
7
Альсате
7
Модер
7
Модер
7
Альсате
18
Уэлбек
19
Троссард
19
Троссард
18
Уэлбек
Остались в запасе
Вест Бромвич
Брайтон
32
Quevin Castro
ЦП
1
Алекс Палмер
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
77
R. Tulloch
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
4
Эд Тернс
ЦЗ
49
Марк Леонард
ЦП
5
Хэйдон Робертс
ЦФ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Остались в запасе
32
Quevin Castro
ЦП
1
Алекс Палмер
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
77
R. Tulloch
ЦФ
Остались в запасе
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
4
Эд Тернс
ЦЗ
49
Марк Леонард
ЦП
5
Хэйдон Робертс
ЦФ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Главный тренер
Грэм Поттер
Статистика матча Вест Бромвич - Брайтон
4
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Хоуторнс
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