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Расписание матчей
Англия. Кубок
Миллуолл - Брайтон
Миллуолл - Брайтон: обзор матча 17 марта 2019
Миллуолл
17.03.2019, воскресенье, 17:00
Англия. Кубок, 1/4 финала
2 : 2
Счет по пенальти – 4 : 5
Завершен
Брайтон
70'
А. Пирс
79'
Э. О'Брайен
88'
Ю. Локадия
90+5'
С. Мач
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Миллуолл - Брайтон
Красная карточка
Ш. Фергюсон
119'
90'
+5
ГОЛ! 2:2!
С. Мач
88'
ГОЛ! 2:1!
Ю. Локадия
ГОЛ! 2:0!
Э. О'Брайен
Пас отдал
Д. Уоллес
79'
ГОЛ! 1:0!
А. Пирс
Пас отдал
Ш. Уилльямс
70'
69'
Желтая карточка
М. Монтойя
35'
Желтая карточка
Бернардо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
25
Давид Мартин
ВР
2
Малон Ромео
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
6
Шон Уилльямс
ОП
8
Райан Танниклифф
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
18
Райан Леонард
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
9
Ли Грегори
ЦФ
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
7
Бирам Каял
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Миллуолл
13
Бен Амос
ВР
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
3
Джеймс Мередит
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
38
Иржи Скалак
ЦП
20
Стив Морисон
ЦФ
19
Том Эллиотт
ЦФ
Брайтон
27
Дэвид Баттон
ВР
2
Бруно
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
21
Хосе Искьердо
ЛВ
7
Солли Мач
ПВ
9
Юрген Локадия
ЦФ
3-1-4-2
25
Мартин
2
Ромео
15
Пирс
5
Купер
6
Уилльямс
8
Танниклифф
18
Леонард
3
Фергюсон
17
Уоллес
9
Грегори
48
О'Брайен
4-3-2-1
13
Райан
33
Монтойя
25
Даффи
5
Данк
13
Бернардо
16
Стивенс
24
Проппер
7
Каял
11
Джаханбакш
93
Кноккарт
39
Мюррэй
Остались в запасе
Миллуолл
Брайтон
13
Бен Амос
ВР
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
3
Джеймс Мередит
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
38
Иржи Скалак
ЦП
20
Стив Морисон
ЦФ
19
Том Эллиотт
ЦФ
21
Хосе Искьердо
ЛВ
7
Солли Мач
ПВ
27
Дэвид Баттон
ВР
2
Бруно
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
3
Джеймс Мередит
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
38
Иржи Скалак
ЦП
20
Стив Морисон
ЦФ
19
Том Эллиотт
ЦФ
Остались в запасе
21
Хосе Искьердо
ЛВ
7
Солли Мач
ПВ
27
Дэвид Баттон
ВР
2
Бруно
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Статистика матча Миллуолл - Брайтон
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
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