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Расписание матчей
Англия. Кубок
Брайтон - Дерби Каунти
Брайтон - Дерби Каунти: обзор матча 16 февраля 2019
Брайтон
16.02.2019, суббота, 15:30
Англия. Кубок, 1/8 финала
2 : 1
Завершен
Дерби Каунти
33'
А. Кноккарт
45+2'
Ю. Локадия
81'
Э. Коул
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Брайтон - Дерби Каунти
Желтая карточка
А. Джаханбакш
90'
+4
81'
ГОЛ! 2:1!
Э. Коул
Желтая карточка
И. Биссума
76'
ГОЛ! 2:0!
Ю. Локадия
45'
+2
35'
Желтая карточка
С. Мэлони
ГОЛ! 1:0!
А. Кноккарт
Пас отдал
И. Биссума
33'
28'
Желтая карточка
Х. Уилсон
20'
Желтая карточка
Ф. Томори
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
27
Дэвид Баттон
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Бруно
ЦЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
7
Бирам Каял
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
2
Джайден Богль
ЦЗ
7
Крэйг Брайсон
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Брайтон
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
8
Джейсон Моламби
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
Дерби Каунти
3
Эшли Коул
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
4
Джордж Эванс
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
4-3-2-1
27
Баттон
13
Бернардо
33
Берн
2
Бруно
25
Даффи
16
Стивенс
28
Биссума
7
Каял
93
Кноккарт
11
Джаханбакш
9
Локадия
4-3-1-2
13
Рос
2
Мэлони
36
Кио
2
Богль
23
Томори
7
Брайсон
23
Хаддлстоун
14
Холмс
10
Уилсон
35
Наджент
29
Уогхорн
Остались в запасе
Брайтон
Дерби Каунти
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
8
Джейсон Моламби
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
3
Эшли Коул
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
4
Джордж Эванс
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Остались в запасе
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
8
Джейсон Моламби
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
Остались в запасе
3
Эшли Коул
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
4
Джордж Эванс
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Брайтон - Дерби Каунти
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
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