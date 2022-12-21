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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Чарльтон - Брайтон
Чарльтон - Брайтон: обзор матча 21 декабря 2022
Чарльтон
21.12.2022, среда, 22:45
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
1 : 0
Счет по пенальти – 4 : 3
Завершен
Брайтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Чарльтон - Брайтон
ГОЛ!
С. Лавелл
4:2
ГОЛ!
С. Сессеньон
3:2
ГОЛ!
Т. Лэмпти
2:2
ГОЛ!
К. Блэкетт-Тэйлор
2:1
ГОЛ!
Л. Данк
1:1
ГОЛ!
J. Forster-Caskey
1:0
Замена
J. Forster-Caskey
️️️️
С. Фрейзер
75'
Замена
Д. Стокли
️️️️
Ч. Анеке
68'
Замена
Ч. Анеке
️️️️
М. Либерн
63'
Замена
К. Блэкетт-Тэйлор
️️️️
Д. Пэйн
63'
62'
Замена
П. Эступиньян
️️️️
Б. Гилмор
62'
Замена
Л. Троссард
️️️️
А. Лаллана
46'
Замена
К. Митома
️️️️
Х. Энкисо
Желтая карточка
М. Либерн
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чарльтон
13
Эшли Мэйнард-Брюэр
ВР
28
Ричард Чин
ЦЗ
5
Райан Иннис
ЦЗ
12
Лукас Несс
ЦЗ
2
Стивен Сессеньон
ЦЗ
17
Джесуран Рак-Сакьи
ЛВ
19
Джек Пэйн
ЦФ
15
Джордж Добсон
ЦФ
26
Скотт Фрейзер
ЦФ
11
Майлз Либерн
ЦФ
6
Сэм Лавелл
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
5
Льюис Данк
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
25
Мойзес Кайседо
ОП
6
Билли Гилмор
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
7
Солли Мач
ПВ
10
Хулио Энкисо
ПВ
26
Дениз Ундав
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Чарльтон
7
Tyreece Campbell
ЦЗ
8
Jake Forster-Caskey
ЦЗ
25
Чарли Кирк
ЛВ
5
Zach Mitchell
ЦП
8
Алби Морган
ЦП
13
Крейг Макгилливрей
ЦФ
9
Джейден Стокли
ЦФ
15
Чукс Анеке
ЦФ
33
Кори Блэкетт-Тэйлор
ЦФ
Брайтон
38
Том МакГилл
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
22
Каору Митома
ЛВ
19
Леандро Троссард
ЛВ
23
Энди Моран
ЦП
16
Йереми Сармиенто
АП
11
Эван Фергюсон
ЦФ
4-1-5
13
Мэйнард-Брюэр
28
Чин
12
Несс
2
Сессеньон
5
Иннис
17
Рак-Сакьи
15
Добсон
6
Лавелл
11
Либерн
26
Фрейзер
19
Пэйн
3-1-2-3-1
23
Стил
48
Лэмпти
6
Колуилл
5
Данк
25
Кайседо
6
Гилмор
13
Гросс
10
Энкисо
10
Лаллана
7
Мач
26
Ундав
26
Фрейзер
8
8
26
Фрейзер
Анеке
9
Стокли
9
Стокли
Анеке
11
Либерн
15
Анеке
15
Анеке
11
Либерн
19
Пэйн
33
Блэкетт-Тэйлор
33
Блэкетт-Тэйлор
19
Пэйн
6
Гилмор
2
Эступиньян
2
Эступиньян
6
Гилмор
10
Энкисо
22
Митома
22
Митома
10
Энкисо
10
Лаллана
19
Троссард
19
Троссард
10
Лаллана
Остались в запасе
Чарльтон
Брайтон
7
Tyreece Campbell
ЦЗ
5
Zach Mitchell
ЦП
8
Алби Морган
ЦП
25
Чарли Кирк
ЛВ
13
Крейг Макгилливрей
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
38
Том МакГилл
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
23
Энди Моран
ЦП
16
Йереми Сармиенто
АП
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
7
Tyreece Campbell
ЦЗ
5
Zach Mitchell
ЦП
8
Алби Морган
ЦП
25
Чарли Кирк
ЛВ
13
Крейг Макгилливрей
ЦФ
Остались в запасе
38
Том МакГилл
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
23
Энди Моран
ЦП
16
Йереми Сармиенто
АП
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Чарльтон - Брайтон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
4 : 0
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
4 : 0
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
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