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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Вест Бромвич - Брентфорд
Вест Бромвич - Брентфорд: обзор матча 22 сентября 2020
Вест Бромвич
22.09.2020, вторник, 21:00
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
2 : 2
Счет по пенальти – 4 : 5
Завершен
Брентфорд
56'
Х. Робсон-Кану (П)
66'
К. Эдвардс (П)
58'
Э. Маркондес
73'
М. Форсс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Вест Бромвич - Брентфорд
ГОЛ!
К. Нергор
4:5
Пенальти не реализован!
Г. Диангана
ГОЛ!
М. Форсс
4:4
ГОЛ!
К. Таунсенд
4:3
ГОЛ!
Т. Фосу
3:3
ГОЛ!
К. Эдвардс
3:2
ГОЛ!
Д. Да Силва
2:2
ГОЛ!
К. Галлахер
2:1
ГОЛ!
А. Тони
1:1
ГОЛ!
Ч. Остин
1:0
Желтая карточка
Д. О'Ши
88'
Замена
Ч. Остин
️️️️
Х. Робсон-Кану
85'
73'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
М. Форсс
71'
Замена
А. Тони
️️️️
Э. Маркондес
Замена
Г. Диангана
️️️️
М. Филлипс
71'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
К. Эдвардс
66'
66'
Замена
К. Нергор
️️️️
С. Каньос
66'
Замена
Д. Да Силва
️️️️
Я. Замбурек
Замена
Д. О'Ши
️️️️
Б. Иванович
59'
58'
ГОЛ! 1:1!
Э. Маркондес
Пас отдал
Ч. Гуд
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Х. Робсон-Кану
56'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
21
Ли Пелтье
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
8
Конор Галлахер
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
22
Кайл Эдвардс
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
5
Чарли Гуд
ЦЗ
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
2
Доминик Томпсон
ЦЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
26
Шандон Баптист
ЦП
8
Ян Замбурек
ЦП
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
88
Маркус Форсс
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Вест Бромвич
31
Джонатан Бонд
ВР
26
Дара О'Ши
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
14
Роман Сойерс
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
32
Чарли Остин
ЦФ
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
2
Этан Пайннок
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
23
Кристиан Нергор
ЦП
10
Джошуа Да Силва
ЦП
17
Айван Тони
ЦФ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
4-4-2
27
Баттон
21
Пелтье
20
Иванович
22
Таунсенд
4
Кипр
8
Галлахер
45
Харпер
26
Филд
25
Филлипс
22
Эдвардс
4
Робсон-Кану
4-3-2-1
1
Райя
5
Гуд
22
Серенсен
2
Томпсон
3
Генри
26
Баптист
8
Замбурек
10
Маркондес
7
Каньос
24
Фосу
88
Форсс
20
Иванович
26
О'Ши
26
О'Ши
20
Иванович
25
Филлипс
19
Диангана
19
Диангана
25
Филлипс
4
Робсон-Кану
32
Остин
32
Остин
4
Робсон-Кану
10
Маркондес
17
Тони
17
Тони
10
Маркондес
7
Каньос
23
Нергор
23
Нергор
7
Каньос
8
Замбурек
10
Да Силва
10
Да Силва
8
Замбурек
Остались в запасе
Вест Бромвич
Брентфорд
10
Матеус Перейра
АП
31
Джонатан Бонд
ВР
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
14
Роман Сойерс
ЦП
Главный тренер
Славен Билич
12
Люк Дэниэльс
ВР
2
Этан Пайннок
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
10
Матеус Перейра
АП
31
Джонатан Бонд
ВР
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
14
Роман Сойерс
ЦП
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
2
Этан Пайннок
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Вест Бромвич - Брентфорд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Информация о матче
Стадион:
Хоуторнс
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