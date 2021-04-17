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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Миллуолл
Брентфорд - Миллуолл: обзор матча 17 апреля 2021
Брентфорд
17.04.2021, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 42 тур
0 : 0
Завершен
Миллуолл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Миллуолл
90'
Замена
Т. Бьюри
️️️️
Д. Уоллес
79'
Замена
Й. Бедварссон
️️️️
М. Беннетт
79'
Замена
Б. Митчелл
️️️️
Д. Эванс
Замена
Э. Маркондес
️️️️
Т. Фосу
74'
Замена
С. Каньос
️️️️
М. Расмуссен
70'
Замена
С. Годдос
️️️️
М. Йенсен
70'
Желтая карточка
Т. Фосу
48'
36'
Желтая карточка
Д. Эванс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
2
Этан Пайннок
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
8
Матиас Йенсен
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
19
Брайан Мбемо
ПВ
88
Маркус Форсс
ЦФ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
15
Alex Pearce
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
12
Джордж Эванс
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
17
Джед Уоллес
ЦП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
5
Чарли Гуд
ЦЗ
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
2
Мадс Бидструп
ЦП
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
7
Саман Годдос
АП
7
Серхи Каньос
ПВ
19
Аарон Прессли
ЦФ
Миллуолл
34
Фрэнк Филдинг
ВР
2
Малон Ромео
ЦЗ
16
Билли Митчелл
ЦП
11
Коннор Мэхони
ЦП
6
Шон Уилльямс
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Райя
2
Пайннок
18
Янссон
2
Расмуссен
27
Янельт
8
Йенсен
23
Нергор
24
Фосу
19
Мбемо
17
Тони
88
Форсс
3-2-3-1
33
Биалковски
5
Купер
12
Эванс
2
Мэлони
20
МакНамара
15
17
Уоллес
8
Кифтенбельд
18
Вудс
10
Беннетт
8
Йенсен
7
Годдос
7
Годдос
8
Йенсен
2
Расмуссен
7
Каньос
7
Каньос
2
Расмуссен
24
Фосу
10
Маркондес
10
Маркондес
24
Фосу
17
Уоллес
7
Бьюри
7
Бьюри
17
Уоллес
12
Эванс
16
Митчелл
16
Митчелл
12
Эванс
10
Беннетт
10
Бедварссон
10
Бедварссон
10
Беннетт
Остались в запасе
Брентфорд
Миллуолл
2
Фин Стивенс
ПЗ
5
Чарли Гуд
ЦЗ
2
Мадс Бидструп
ЦП
19
Аарон Прессли
ЦФ
12
Люк Дэниэльс
ВР
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
Главный тренер
Томас Франк
34
Фрэнк Филдинг
ВР
2
Малон Ромео
ЦЗ
11
Коннор Мэхони
ЦП
6
Шон Уилльямс
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Остались в запасе
2
Фин Стивенс
ПЗ
5
Чарли Гуд
ЦЗ
2
Мадс Бидструп
ЦП
19
Аарон Прессли
ЦФ
12
Люк Дэниэльс
ВР
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
Остались в запасе
34
Фрэнк Филдинг
ВР
2
Малон Ромео
ЦЗ
11
Коннор Мэхони
ЦП
6
Шон Уилльямс
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Брентфорд - Миллуолл
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Информация о матче
Стадион:
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