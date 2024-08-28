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Англия. Кубок лиги
Колчестер Юнайтед - Брентфорд
Колчестер Юнайтед - Брентфорд: обзор матча 28 августа 2024
Колчестер Юнайтед
28.08.2024, среда, 21:45
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
0 : 1
Завершен
Брентфорд
45'
К. Льюис-Поттер
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Колчестер Юнайтед - Брентфорд
Желтая карточка
С. Товид
90'
+4
89'
Замена
Ю. Эмре Конак
️️️️
Ф. Ониика
84'
Желтая карточка
К. Льюис-Поттер
84'
Замена
М. Пирт-Харрис
️️️️
Ф. Карвалью
Пенальти не реализован!
J. Payne
82'
74'
Замена
Н. Коллинс
️️️️
В. Янельт
73'
Замена
Й. Висса
️️️️
К. Шаде
73'
Замена
М. Йенсен
️️️️
М. Дамсгор
Желтая карточка
B. Ihionvien
71'
Замена
С. Товид
️️️️
M. Oni
66'
Замена
О. Эдвардс
️️️️
Г. Андерсон
62'
Замена
J. Payne
️️️️
А. Вудъярд
46'
Замена
Д. Гордон
️️️️
Э. Яндоло
46'
Замена
M. Egbo
️️️️
Р. Хант
46'
45'
ГОЛ! 0:1!
К. Льюис-Поттер
Пас отдал
К. Шаде
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колчестер Юнайтед
1
Мэтт Мейси
ВР
3
Эллис Яндоло
ЛЗ
6
Аарон Доннелли
ЛЗ
5
Ben Goodliffe
ЦЗ
2
Роб Хант
ПЗ
16
Артур Рид
(К)
ЦП
30
Алекс Вудъярд
ЦП
42
Milton Oni
ЦП
9
Bradley Ihionvien
ЦП
7
Гарри Андерсон
ПВ
14
Том Хоппер
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Брентфорд
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
27
Виталий Янельт
(К)
ОП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
14
Райан Тревитт
ЦП
6
Егор Ярмолюк
АП
14
Фабиу Карвалью
АП
7
Кевин Шаде
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
Колчестер Юнайтед
1
Tom Smith
ВР
24
Frankie Terry
ЦП
10
Jack Payne
ЦП
20
Alfie Bendle
ЦП
11
Овура Эдвардс
ПВ
18
Mandela Egbo
ЦФ
27
Oscar Thorn
ЦФ
11
Джон-Кимани Гордон
ЦФ
34
Самсон Товид
ЦФ
Брентфорд
13
Мэттью Кокс
ВР
5
Джи-Су Ким
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
8
Матиас Йенсен
ЦП
26
Юнус Эмре Конак
ЦП
14
Майлз Пирт-Харрис
АП
9
Iwan Morgan
ЦФ
4-4-1-1
1
Мейси
6
Доннелли
3
Яндоло
5
2
Хант
16
Рид
42
9
30
Вудъярд
7
Андерсон
14
Хоппер
2-1-2-3-2
12
Валдимарссон
4
ван ден Берг
15
Ми
27
Янельт
16
Ониика
14
Тревитт
7
Шаде
14
Карвалью
24
Дамсгор
23
Льюис-Поттер
6
Ярмолюк
30
Вудъярд
10
10
30
Вудъярд
7
Андерсон
11
Эдвардс
11
Эдвардс
7
Андерсон
2
Хант
18
18
2
Хант
3
Яндоло
11
Гордон
11
Гордон
3
Яндоло
42
34
Товид
34
Товид
42
27
Янельт
22
Коллинс
22
Коллинс
27
Янельт
24
Дамсгор
8
Йенсен
8
Йенсен
24
Дамсгор
16
Ониика
26
Конак
26
Конак
16
Ониика
14
Карвалью
14
Пирт-Харрис
14
Пирт-Харрис
14
Карвалью
7
Шаде
9
Висса
9
Висса
7
Шаде
Остались в запасе
Колчестер Юнайтед
Брентфорд
1
Tom Smith
ВР
24
Frankie Terry
ЦП
20
Alfie Bendle
ЦП
27
Oscar Thorn
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
13
Мэттью Кокс
ВР
5
Джи-Су Ким
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
9
Iwan Morgan
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
1
Tom Smith
ВР
24
Frankie Terry
ЦП
20
Alfie Bendle
ЦП
27
Oscar Thorn
ЦФ
Остались в запасе
13
Мэттью Кокс
ВР
5
Джи-Су Ким
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
9
Iwan Morgan
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Колчестер Юнайтед - Брентфорд
2
1
Всего ударов по воротам
5
10
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
28
72
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
2
Нарушения
16
9
Офсайды
2
2
Количество передач
215
579
Сейвы
2
3
Точность передач %
66
88
Удары мимо ворот
1
5
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
3
9
Удары из-за пределов штрафной
2
1
Матчи команд
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 18 тур
Гримсби Таун
- : -
01.12.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 17 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 1
28.11.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Нортгемптон Таун
2 : 0
24.10.2026
Колчестер Юнайтед
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Брентфорд
- : -
02.12.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 4
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Информация о матче
Главный судья:
Paul Howard, England
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