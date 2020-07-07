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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Чарльтон
Брентфорд - Чарльтон: обзор матча 07 июля 2020
Брентфорд
07.07.2020, вторник, 20:00
Англия. Чемпионшип, 42 тур
2 : 1
Завершен
Чарльтон
75'
С. Бенрахма (П)
85'
Э. Пайннок
8'
М. Бонн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Чарльтон
90'
Желтая карточка
Д. Каллен
Желтая карточка
Х. Дервисоглу
87'
ГОЛ! 2:1!
Э. Пайннок
Пас отдал
Д. Да Силва
85'
Замена
Х. Дервисоглу
️️️️
Б. Мбемо
81'
79'
Замена
Ч. Анеке
️️️️
М. Бонн
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Бенрахма
75'
72'
Замена
А. Морган
️️️️
J. Forster-Caskey
72'
Замена
А. Ошиладжа
️️️️
А. Даути
Замена
Э. Маркондес
️️️️
М. Йенсен
61'
Замена
Х. Дальсгаард
️️️️
М. Расмуссен
61'
56'
Замена
D. Pratley
️️️️
С. Филд
56'
Замена
G. Lapslie
️️️️
Д. Уильямс
8'
ГОЛ! 0:1!
М. Бонн
Пас отдал
J. Forster-Caskey
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
8
Матиас Йенсен
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
10
Джошуа Да Силва
ЦП
19
Брайан Мбемо
ПВ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Чарльтон
12
Диллон Филлипс
ВР
15
Том Локьер
ЦЗ
6
Jason Pearce
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
8
Jake Forster-Caskey
ЦЗ
45
Альфи Даути
ЦЗ
10
Джонатан Уильямс
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
9
Маколи Бонн
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
2
Доминик Томпсон
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
16
Хоэль Валенсия
ЛВ
24
Тарик Фосу
ЛВ
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
8
Ян Замбурек
ЦП
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Чарльтон
13
Бен Амос
ВР
23
Адедеджи Ошиладжа
ЦЗ
14
Бен Паррингтон
ЦЗ
18
Darren Pratley
ЦЗ
32
G. Lapslie
ЦП
46
Эйден МакГиди
ЦП
8
Алби Морган
ЦП
13
Джош Дэвисон
ЦФ
15
Чукс Анеке
ЦФ
4-3-1-2
1
Райя
3
Генри
18
Янссон
2
Пайннок
2
Расмуссен
8
Йенсен
23
Нергор
10
Да Силва
19
Мбемо
10
Бенрахма
11
Уоткинс
3-2-3-1
12
Филлипс
2
Мэтьюз
8
45
Даути
6
23
Сарр
10
Уильямс
24
Каллен
26
Филд
9
Бонн
2
Расмуссен
3
Дальсгаард
3
Дальсгаард
2
Расмуссен
8
Йенсен
10
Маркондес
10
Маркондес
8
Йенсен
19
Мбемо
28
Дервисоглу
28
Дервисоглу
19
Мбемо
45
Даути
23
Ошиладжа
23
Ошиладжа
45
Даути
26
Филд
18
18
26
Филд
10
Уильямс
32
32
10
Уильямс
8
8
Морган
8
Морган
8
9
Бонн
15
Анеке
15
Анеке
9
Бонн
Остались в запасе
Брентфорд
Чарльтон
16
Хоэль Валенсия
ЛВ
24
Тарик Фосу
ЛВ
12
Люк Дэниэльс
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
2
Доминик Томпсон
ЦЗ
8
Ян Замбурек
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
13
Бен Амос
ВР
14
Бен Паррингтон
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЦП
13
Джош Дэвисон
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Остались в запасе
16
Хоэль Валенсия
ЛВ
24
Тарик Фосу
ЛВ
12
Люк Дэниэльс
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
2
Доминик Томпсон
ЦЗ
8
Ян Замбурек
ЦП
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
14
Бен Паррингтон
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЦП
13
Джош Дэвисон
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Грэм Джонс
Статистика матча Брентфорд - Чарльтон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
- : -
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Информация о матче
Стадион:
Гриффин Парк
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