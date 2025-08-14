Введите ваш ник на сайте
Лига Европы
Брейдаблик - Зриньски
Брейдаблик - Зриньски: обзор матча 14 августа 2025
Брейдаблик
14.08.2025, четверг, 20:30
Лига Европы, 3 раунд
1 : 2
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Зриньски
61'
Х. Гуннлаугссон (П)
7'
Н. Билбия
47'
В. Вальгейрссон (АГ)
Матч
Статистика
Составы
Личные встречи
Протокол Брейдаблик - Зриньски
Завершен
Вторая желтая
Arnór Gauti Jónsson
90'
+2
89'
Замена
Matej Šakota
️️️️➡️️
Jakov Pranjić
89'
Замена
Стефано Сурданович
️️️️➡️️
Неманья Билбия
Замена
Aron Bjarnason
️️️️➡️️
Вальгейр Вальгейрссон
85'
Замена
Kristofer Ingi Kristinsson
️️️️➡️️
Kristinn Jónsson
85'
80'
Замена
Karlo Abramović
️️️️➡️️
Лео Микич
Желтая карточка
Arnór Gauti Jónsson
79'
73'
Замена
Toni Majić
️️️️➡️️
Томислав Киш
Желтая карточка
Дамир Муминович
68'
Замена
Arnór Gauti Jónsson
️️️️➡️️
Ásgeir Orrason
62'
Замена
Davíð Ingvarsson
️️️️➡️️
O. Omarsson
62'
Замена
Кристинн Стейндорссон
️️️️➡️️
Виктор Карл Эйнарссон
62'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Хескулдур Гуннлаугссон
61'
47'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Вальгейр Вальгейрссон
Пас отдал
Томислав Киш
37'
Желтая карточка
Игор Савич
Желтая карточка
Хескулдур Гуннлаугссон
16'
7'
ГОЛ! 0:1!
Неманья Билбия
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брейдаблик
17
Вальгейр Вальгейрссон
ЛЗ
21
Виктор Ерн Маргейрссон
ЦЗ
44
Дамир Муминович
ЦЗ
4
Ásgeir Orrason
ЦЗ
9
O. Omarsson
ЦП
8
Виктор Карл Эйнарссон
ЦП
7
Хескулдур Гуннлаугссон
ПВ
1
Anton Ari Einarsson
ЦФ
77
Тобиас Томсен
ЦФ
15
Agust Orri Thorsteinsson
ЦФ
19
Kristinn Jónsson
ЦФ
Зриньски
18
Goran Karačić
ВР
12
Петар Мамич
ЛЗ
4
Хрвойе Баришич
ЦЗ
27
Слободан Яковлевич
ЦЗ
50
Керим Мемиджа
ПЗ
21
Игор Савич
ОП
22
Jakov Pranjić
ЦП
20
Антонио Иванчич
АП
99
Неманья Билбия
ЦФ
9
Лео Микич
ЦФ
10
Томислав Киш
ЦФ
Главный тренер
Желько Петрович
Брейдаблик
33
Gylfi Berg Snaehólm
ВР
29
Gabriel Snaer
ЦЗ
39
Breki Freyr Ágústsson
ЦП
38
Marius Waren
ЦП
6
Arnór Gauti Jónsson
ЦП
31
Gunnleifur Orri Gunnleifsson
ЦП
10
Кристинн Стейндорссон
АП
23
Kristofer Ingi Kristinsson
ЦФ
18
Davíð Ingvarsson
ЦФ
11
Aron Bjarnason
ЦФ
12
Brynjar Atli Bragason
ЦФ
Зриньски
1
Arman Šutković
ВР
55
Duje Dujmović
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
17
Ante Sušak
ЦЗ
6
David Karačić
ЦЗ
77
Karlo Abramović
ЦП
14
Matej Šakota
ЦП
3
Borna Filipović
ЦП
23
Стефано Сурданович
ПВ
40
Marin Ljubić
ЦФ
5
I. Masic
ЦФ
90
Toni Majić
ЦФ
4-2-1-4
17
Вальгейрссон
44
Муминович
4
21
Маргейрссон
9
8
Эйнарссон
7
Гуннлаугссон
1
19
15
77
Томсен
4-1-1-1-3
18
50
Мемиджа
4
Баришич
27
Яковлевич
12
Мамич
21
Савич
22
20
Иванчич
10
Киш
9
Микич
99
Билбия
4
6
6
4
8
Эйнарссон
10
Стейндорссон
10
Стейндорссон
8
Эйнарссон
19
23
23
19
9
18
18
9
17
Вальгейрссон
11
11
17
Вальгейрссон
9
Микич
77
77
9
Микич
22
14
14
22
99
Билбия
23
Сурданович
23
Сурданович
99
Билбия
10
Киш
90
90
10
Киш
Статистика матча Брейдаблик - Зриньски
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Информация о матче
Главный судья:
Анастасиос Папапетру
(Афины)
Стадион:
Kópavogsvöllur, Kópavogur
Брейдаблик
Зриньски
«Зриньски» – «Брейдаблик»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.95
6 августа, 09:56
«Брейдаблик» – «Лех»: прогноз и ставки на матч 30 июля 2025 с коэффициентом 1.75
29 июля, 10:53
«Зриньски» – «Слован»: прогноз и ставки на матч 29 июля 2025 с коэффициентом 9.50
29 июля, 09:34
«Слован» – «Зриньски»: прогноз и ставки на матч 22 июля 2025 с коэффициентом 1.95
21 июля, 10:19
«Брейдаблик» – «Эгнатия»: прогноз на матч 15 июля с 65% вероятностью захода ставки
14 июля, 14:28
«Зриньски» – «Брейдаблик»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.95
6 августа, 09:56
«Брейдаблик» – «Лех»: прогноз и ставки на матч 30 июля 2025 с коэффициентом 1.75
29 июля, 10:53
«Брейдаблик» – «Эгнатия»: прогноз на матч 15 июля с 65% вероятностью захода ставки
14 июля, 14:28
Прогноз на точный счeт матча «Брейдаблик» – «Эгнатия»: Лига чемпионов, 15 июля 2025
14 июля, 12:34
«Зриньски» – «Брейдаблик»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.95
6 августа, 09:56
«Зриньски» – «Слован»: прогноз и ставки на матч 29 июля 2025 с коэффициентом 9.50
29 июля, 09:34
«Слован» – «Зриньски»: прогноз и ставки на матч 22 июля 2025 с коэффициентом 1.95
21 июля, 10:19
Экс-тренера сборной России высмеяли за фразу в перерыве еврокубкового матча
23 сентября 2023, 11:20
2
Мощный камбэк в Лиге конференций: боснийский «Зриньски» обыграл «АЗ Алкмаар», уступая 0:3 к перерыву
21 сентября 2023, 21:53
2
Текущие
Будущие
Лига Европы, Play-offs
Панатинаикос
- : -
21.08.2025
Самсунспор
Лига Европы, Play-offs
Риека
- : -
21.08.2025
ПАОК
Лига Европы, Play-offs
Шкендия
- : -
21.08.2025
Лудогорец
Лига Европы, Play-offs
Слован
- : -
21.08.2025
Янг Бойз
Лига Европы, Play-offs
Сигма
- : -
28.08.2025
Мальме
Лига Европы, Play-offs
Панатинаикос
- : -
21.08.2025
Самсунспор
Лига Европы, Play-offs
Риека
- : -
21.08.2025
ПАОК
Лига Европы, Play-offs
Сигма
- : -
28.08.2025
Мальме
Лига Европы, Play-offs
Шкендия
- : -
21.08.2025
Лудогорец
Лига Европы, Play-offs
Слован
- : -
21.08.2025
Янг Бойз
Брейдаблик
Зриньски
Лига Европы, 3 раунд
Брейдаблик
1 : 2
14.08.2025
Зриньски
Исландия. Лучший дивизион, 18 тур
Валюр
2 : 1
10.08.2025
Брейдаблик
Лига Европы, 3 раунд
Зриньски
1 : 1
07.08.2025
Брейдаблик
Исландия. Лучший дивизион, 17 тур
Брейдаблик
1 : 1
03.08.2025
Акурейри
Лига чемпионов, 2 раунд
Брейдаблик
0 : 1
30.07.2025
Лех
Лига Европы, 3 раунд
Брейдаблик
1 : 2
14.08.2025
Зриньски
Исландия. Лучший дивизион, 18 тур
Валюр
2 : 1
10.08.2025
Брейдаблик
Лига Европы, 3 раунд
Зриньски
1 : 1
07.08.2025
Брейдаблик
Исландия. Лучший дивизион, 17 тур
Брейдаблик
1 : 1
03.08.2025
Акурейри
Лига чемпионов, 2 раунд
Брейдаблик
0 : 1
30.07.2025
Лех
Лига Европы, 3 раунд
Брейдаблик
1 : 2
14.08.2025
Зриньски
Лига Европы, 3 раунд
Зриньски
1 : 1
07.08.2025
Брейдаблик
Лига чемпионов, 2 раунд
Зриньски
2 : 2
29.07.2025
Слован
Лига чемпионов, 2 раунд
Слован
4 : 0
22.07.2025
Зриньски
Лига чемпионов, 1 раунд
Зриньски
2 : 1
15.07.2025
Виртус
