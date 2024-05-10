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Расписание матчей
Копа Судамерикана
Брагантино - Расинг Клуб
Брагантино - Расинг Клуб: обзор матча 10 мая 2024
Брагантино
10.05.2024, пятница, 03:00
Копа Судамерикана, группа H, 4 тур
2 : 1
Завершен
Расинг Клуб
5'
Т. Борбас
7'
Т. Борбас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брагантино - Расинг Клуб
Замена
Л. Кунья
️️️️
Густавиньо
87'
Замена
T.
️️️️
Т. Борбас
87'
84'
Замена
Р. Мартинес
️️️️
С. Соса
Замена
Ж. Силва
️️️️
Рамирес
74'
Замена
Л. Эвангелиста
️️️️
Э. Саша
67'
56'
Желтая карточка
А. Мартинес
Желтая карточка
Густавиньо
50'
ГОЛ! 2:0!
Т. Борбас
7'
ГОЛ! 1:0!
Т. Борбас
Пас отдал
Рамирес
5'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Брагантино - Расинг Клуб
1
1
Всего ударов по воротам
17
21
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
9
Нарушения
11
12
Офсайды
2
1
Количество передач
320
266
Сейвы
3
4
Точность передач %
66
63
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
6
9
Удары из пределов штрафной
12
13
Удары из-за пределов штрафной
5
8
Матчи команд
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 16 тур
Барракас Сентраль
2 : 0
06.11.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 15 тур
Расинг Клуб
2 : 1
31.10.2026
Альдосиви
Аргентина. Примера, 14 тур
Ривер Плейт
1 : 0
26.10.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 13 тур
Расинг Клуб
1 : 1
18.10.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 12 тур
Расинг Клуб
0 : 2
12.10.2026
Бельграно
Информация о матче
Главный судья:
Kevin Ortega, Peru
Стадион:
Estadio Nabi Abi Chedid, Braganca Paulista
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