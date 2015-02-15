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Расписание матчей
Англия. Кубок
Брэдфорд Сити - Сандерленд
Брэдфорд Сити - Сандерленд: обзор матча 15 февраля 2015
Брэдфорд Сити
15.02.2015, воскресенье, 17:30
Англия. Кубок, 5 раунд
2 : 0
Завершен
Сандерленд
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Брэдфорд Сити - Сандерленд
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Брэдфорд Сити
- : -
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0 : 3
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2 : 0
27.10.2026
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0 : 0
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Англия. Первая лига, 12 тур
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20.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 11 тур
Брэдфорд Сити
2 : 0
17.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 11 тур
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- : -
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Стадион:
Корэл Виндоус Стэдиум
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