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Расписание матчей
Англия. Кубок
Портсмут - Борнмут
Портсмут - Борнмут: обзор матча 30 января 2016
Портсмут
30.01.2016, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/16 финала
1 : 2
Завершен
Борнмут
71'
Д. Кинг
83'
М. Пью
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Портсмут - Борнмут
90'
Желтая карточка
Ю. О'Кейн
83'
ГОЛ! 0:2!
М. Пью
71'
ГОЛ! 0:1!
Д. Кинг
62'
Замена
М. Пью
️️️️
Х. Итурбе
62'
Замена
М. Ритчи
️️️️
Г. Мюррэй
Начало матча
Статистика матча Портсмут - Борнмут
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
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1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
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05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Стадион:
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