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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Борнмут - Миллуолл
Борнмут - Миллуолл: обзор матча 07 мая 2022
Борнмут
07.05.2022, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 46 тур
1 : 0
Завершен
Миллуолл
81'
К. Мур
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Борнмут - Миллуолл
82'
Желтая карточка
Д. Сэйвилл
ГОЛ! 1:0!
К. Мур
Пас отдал
Ф. Биллинг
81'
Замена
Ф. Биллинг
️️️️
Л. Кук
77'
75'
Замена
Т. Брэдшоу
️️️️
Р. Леонард
Замена
К. Мур
️️️️
Э. Маркондес
69'
68'
Желтая карточка
М. Кифтенбельд
Замена
С. Дембеле
️️️️
Р. Брэди
61'
58'
Замена
Д. Уоллес
️️️️
М. Беннетт
46'
Замена
М. Кифтенбельд
️️️️
М. Уоллес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
10
Льюис Кук
ЦП
18
Гэвин Килкенни
ЦП
19
Джейдон Энтони
ЦФ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
16
Билли Митчелл
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
18
Райан Леонард
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
20
Дэнни МакНамара
ЦФ
Борнмут
28
Фредди Вудман
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
23
Сирики Дембеле
ЛВ
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Райан Кристи
АП
19
Киффер Мур
ЦФ
Миллуолл
25
Джордж Лонг
ВР
12
Джордж Эванс
ЦЗ
15
Alex Pearce
ЦЗ
17
Джед Уоллес
ЦП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
4-4-2
12
Траверс
33
Земура
3
Филлипс
6
Келли
15
Смит
11
Брэди
10
Кук
18
Килкенни
10
Маркондес
19
Соланке
19
Энтони
3-3-4
33
Биалковски
4
Хатчинсон
3
Уоллес
5
Купер
16
Митчелл
6
Сэйвилл
18
Леонард
20
МакНамара
10
Беннетт
23
Афобе
7
Бурк
10
Кук
8
Биллинг
8
Биллинг
10
Кук
11
Брэди
23
Дембеле
23
Дембеле
11
Брэди
10
Маркондес
19
Мур
19
Мур
10
Маркондес
10
Беннетт
17
Уоллес
17
Уоллес
10
Беннетт
3
Уоллес
8
Кифтенбельд
8
Кифтенбельд
3
Уоллес
18
Леонард
9
Брэдшоу
9
Брэдшоу
18
Леонард
Остались в запасе
Борнмут
Миллуолл
28
Фредди Вудман
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
10
Райан Кристи
АП
Главный тренер
Скотт Паркер
25
Джордж Лонг
ВР
12
Джордж Эванс
ЦЗ
15
Alex Pearce
ЦЗ
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
Остались в запасе
28
Фредди Вудман
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
10
Райан Кристи
АП
Остались в запасе
25
Джордж Лонг
ВР
12
Джордж Эванс
ЦЗ
15
Alex Pearce
ЦЗ
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Статистика матча Борнмут - Миллуолл
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Информация о матче
Стадион:
Виталити Стэдиум
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