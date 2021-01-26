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Расписание матчей
Англия. Кубок
Борнмут - Кроули Таун
Борнмут - Кроули Таун: обзор матча 26 января 2021
Борнмут
26.01.2021, вторник, 22:00
Англия. Кубок, 1/16 финала
2 : 1
Завершен
Кроули Таун
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Борнмут - Кроули Таун
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 8 тур
Кроули Таун
- : -
24.11.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Олдхэм
0 : 1
31.10.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 12 тур
Кроули Таун
2 : 3
20.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 11 тур
Солфорд Сити
2 : 1
17.10.2026
Кроули Таун
Информация о матче
Стадион:
Виталити Стэдиум
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