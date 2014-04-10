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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Сан-Лоренсо - Ботафого
Сан-Лоренсо - Ботафого: обзор матча 10 апреля 2014
Сан-Лоренсо
10.04.2014, четверг, 05:00
Кубок Либертадорес, группа 2, 6 тур
3 : 0
Завершен
Ботафого
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Матчи команд
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0 : 2
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2 : 2
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Сан-Лоренсо
0 : 0
25.10.2026
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Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 30 тур
Коритиба
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