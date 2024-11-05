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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Боруссия Д - Штурм
Боруссия Д - Штурм: обзор матча 05 ноября 2024
Боруссия Д
05.11.2024, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 4 тур
1 : 0
Завершен
Штурм
85'
Д. Мален
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боруссия Д - Штурм
90'
Замена
Т. Хорват
️️️️
О. Китеишвили
Замена
А. Азхил
️️️️
М. Байер
89'
ГОЛ! 1:0!
Д. Мален
Пас отдал
С. Гирасси
85'
Замена
К. Кэмпбелл
️️️️
Д. Гиттенс
77'
Желтая карточка
Д. Мален
75'
75'
Замена
Э. Ярдимчи
️️️️
М. Бирет
Замена
Д. Мален
️️️️
М. Забитцер
67'
46'
Замена
Л. Звонарек
️️️️
С. Джатта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
23
Эмре Джан
(К)
ОП
13
Паскаль Гросс
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
8
Юлиан Брандт
АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
9
Серу Гирасси
ЦФ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Штурм
37
Кьел Шерпен
ВР
4
Димитри Лавале
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
22
Макс Джонстон
ПЗ
11
Вильям Бевинг
ЛВ
10
Отар Китеишвили
(К)
ЦП
42
Точи Чуквуани
ЦП
35
Малик Ялкуйе
ЦП
20
Сиди Джатта
ЦФ
14
Мика Бирет
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Боруссия Д
1
Марсель Лотка
ВР
31
Силас Острзински
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЛЗ
45
Tyler Meiser
ЦЗ
39
Филиппо Мане
ЦЗ
46
Айман Азхил
ЦП
39
Коул Кэмпбелл
ПВ
14
Дониелл Мален
ЦФ
Штурм
1
Маттео Биньетти
ВР
53
Даниил Худяков
ВР
18
Эмир Карич
ЛЗ
23
Арьян Малич
ЦЗ
27
Константин Шопп
ЦЗ
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
14
Томи Хорват
ЦП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
43
Якоб Хёдль
ЦП
14
Ловро Звонарек
АП
17
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
25
Леон Гргич
ЦФ
2-1-2-3-2
33
Майер
5
Бенсебаини
4
Шлоттербек
23
Джан
13
Гросс
20
Забитцер
8
Нмеча
8
Брандт
11
Гиттенс
14
Байер
9
Гирасси
4-3-1-2
37
Шерпен
22
Джонстон
4
Лавале
4
Айву
70
Газибегович
10
Китеишвили
42
Чуквуани
35
Ялкуйе
11
Бевинг
14
Бирет
20
Джатта
14
Байер
46
Азхил
46
Азхил
14
Байер
11
Гиттенс
39
Кэмпбелл
39
Кэмпбелл
11
Гиттенс
20
Забитцер
14
Мален
14
Мален
20
Забитцер
10
Китеишвили
14
Хорват
14
Хорват
10
Китеишвили
20
Джатта
14
Звонарек
14
Звонарек
20
Джатта
14
Бирет
17
Ярдимчи
17
Ярдимчи
14
Бирет
Остались в запасе
Боруссия Д
Штурм
1
Марсель Лотка
ВР
31
Силас Острзински
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЛЗ
45
Tyler Meiser
ЦЗ
39
Филиппо Мане
ЦЗ
Главный тренер
Нури Шахин
1
Маттео Биньетти
ВР
53
Даниил Худяков
ВР
18
Эмир Карич
ЛЗ
23
Арьян Малич
ЦЗ
27
Константин Шопп
ЦЗ
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
25
Стефан Хирлендер
ЦП
43
Якоб Хёдль
ЦП
25
Леон Гргич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
1
Марсель Лотка
ВР
31
Силас Острзински
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЛЗ
45
Tyler Meiser
ЦЗ
39
Филиппо Мане
ЦЗ
Остались в запасе
1
Маттео Биньетти
ВР
53
Даниил Худяков
ВР
18
Эмир Карич
ЛЗ
23
Арьян Малич
ЦЗ
27
Константин Шопп
ЦЗ
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
25
Стефан Хирлендер
ЦП
43
Якоб Хёдль
ЦП
25
Леон Гргич
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Боруссия Д - Штурм
1
1
Всего ударов по воротам
21
7
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
11
3
Нарушения
9
15
Офсайды
0
1
Количество передач
618
314
Сейвы
1
6
Точность передач %
86
76
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
16
3
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
1.68
0.57
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
1 : 0
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Штурм
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
1 : 2
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
1 : 2
29.11.2026
Тироль
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
3 : 1
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Информация о матче
Главный судья:
Эрик Ламбрехтс
(Левен)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
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