Главная
Расписание матчей
Германия. Кубок
Айнтрахт - Боруссия Д
Айнтрахт - Боруссия Д: онлайн-трансляция 28 октября 2025
Айнтрахт
28.10.2025, вторник, 20:30
Германия. Кубок, 2 раунд
- : -
Не начался
Боруссия Д
Матч
Личные встречи
Статистика матча Айнтрахт - Боруссия Д
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Айнтрахт
Боруссия Д
«Боруссия Д» – «Вольфсбург»: прогноз и ставки на матч 21 сентября 2025 с коэффициентом 1.70
Сегодня, 09:46
«Айнтрахт» – «Унион»: прогноз и ставки на матч 21 сентября 2025 с коэффициентом 1.72
Сегодня, 09:39
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 1-го тура общего этапа
Вчера, 18:50
1
Лига чемпионов. Дубль Рэшфорда принес «Барсе» победу над «Ньюкаслом», «Ман Сити» сильнее «Наполи» и другие результаты
18 сентября, 23:59
«Айнтрахт» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2025
18 сентября, 20:50
Больше новостей
Германия. Кубок
Все
Текущие
Будущие
Германия. Кубок, 2 раунд
Герта
- : -
28.10.2025
Эльверсберг
Германия. Кубок, 2 раунд
Хайденхайм
- : -
28.10.2025
Гамбург
Германия. Кубок, 2 раунд
Вольфсбург
- : -
28.10.2025
Хольштайн
Германия. Кубок, 2 раунд
Айнтрахт
- : -
28.10.2025
Боруссия Д
Германия. Кубок, 2 раунд
Санкт-Паули
- : -
28.10.2025
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 2 раунд
Герта
- : -
28.10.2025
Эльверсберг
Германия. Кубок, 2 раунд
Хайденхайм
- : -
28.10.2025
Гамбург
Германия. Кубок, 2 раунд
Вольфсбург
- : -
28.10.2025
Хольштайн
Германия. Кубок, 2 раунд
Айнтрахт
- : -
28.10.2025
Боруссия Д
Германия. Кубок, 2 раунд
Санкт-Паули
- : -
28.10.2025
Хоффенхайм
Последние матчи
Все
Айнтрахт
Боруссия Д
Лига чемпионов, 1 тур
Айнтрахт
5 : 1
18.09.2025
Галатасарай
Лига чемпионов, 1 тур
Ювентус
4 : 4
16.09.2025
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 3 тур
Хайденхайм
0 : 2
13.09.2025
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 3 тур
Байер
3 : 1
12.09.2025
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 2 тур
Боруссия Д
3 : 0
31.08.2025
Унион
Лига чемпионов, 1 тур
Айнтрахт
5 : 1
18.09.2025
Галатасарай
Германия. Бундеслига, 3 тур
Байер
3 : 1
12.09.2025
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 2 тур
Хоффенхайм
1 : 3
30.08.2025
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 1 тур
Айнтрахт
4 : 1
23.08.2025
Вердер
Германия. Кубок, 1 раунд
Энгерс
0 : 5
17.08.2025
Айнтрахт
Лига чемпионов, 1 тур
Ювентус
4 : 4
16.09.2025
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 3 тур
Хайденхайм
0 : 2
13.09.2025
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 2 тур
Боруссия Д
3 : 0
31.08.2025
Унион
Германия. Бундеслига, 1 тур
Санкт-Паули
3 : 3
23.08.2025
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1 раунд
Рот-Вайсс
0 : 1
18.08.2025
Боруссия Д
Архив
