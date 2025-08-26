Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Борнмут - Брентфорд
Борнмут - Брентфорд: онлайн-трансляция 26 августа 2025
Борнмут
26.08.2025, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
- : -
Не начался
Брентфорд
Матч
Личные встречи
Статистика матча Борнмут - Брентфорд
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Борнмут
Брентфорд
«Ливерпуль» продал вингера в 33 раза дороже, чем купил
18 августа, 21:31
«Ноттингем Форест» – «Брентфорд»: прогноз и ставки на матч 17 августа 2025 с коэффициентом 1.72
16 августа, 08:34
АПЛ. «Ливерпуль» вырвал победу над «Борнмутом» (4:2) в матче-открытии нового сезона
15 августа, 23:56
4
Болельщики «Ливерпуля» красиво почтили память погибшего Жоты
15 августа, 22:39
«Ливерпуль» – «Борнмут»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2025
15 августа, 20:50
«Ливерпуль» продал вингера в 33 раза дороже, чем купил
18 августа, 21:31
АПЛ. «Ливерпуль» вырвал победу над «Борнмутом» (4:2) в матче-открытии нового сезона
15 августа, 23:56
4
Болельщики «Ливерпуля» красиво почтили память погибшего Жоты
15 августа, 22:39
«Ливерпуль» – «Борнмут»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2025
15 августа, 20:50
«Ливерпуль» – «Борнмут»: прогноз и ставки на матч 15 августа с коэффициентом 1.40
14 августа, 21:33
«Ноттингем Форест» – «Брентфорд»: прогноз и ставки на матч 17 августа 2025 с коэффициентом 1.72
16 августа, 08:34
Топ-50 игроков АПЛ по версии ESPN
11 августа, 16:16
«Ньюкасл» рассматривает четырех форвардов после срыва трансфера Шешко
6 августа, 13:50
«Манчестер Юнайтед» купил за 65 миллионов Мбемо
21 июля, 22:22
«Манчестер Юнайтед» приобрел вингера «Брентфорда»
20 июля, 17:54
Англия. Кубок лиги
Все
Текущие
Будущие
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Рединг
- : -
26.08.2025
Уимблдон
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Кембридж Юнайтед
- : -
26.08.2025
Чарльтон
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Вулверхэмптон
- : -
26.08.2025
Вест Хэм
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Борнмут
- : -
26.08.2025
Брентфорд
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Аккрингтон Стэнли
- : -
26.08.2025
Донкастер Роверс
Последние матчи
Все
Борнмут
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
17.08.2025
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Ливерпуль
4 : 2
15.08.2025
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Борнмут
2 : 0
25.05.2025
Лестер
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
25.05.2025
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Манчестер Сити
3 : 1
20.05.2025
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
17.08.2025
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
25.05.2025
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Брентфорд
2 : 3
18.05.2025
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Ипсвич Таун
0 : 1
10.05.2025
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Брентфорд
4 : 3
04.05.2025
Манчестер Юнайтед
