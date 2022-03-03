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Расписание матчей
Англия. Кубок
Эвертон - Борэм Вуд
Эвертон - Борэм Вуд: обзор матча 03 марта 2022
Эвертон
03.03.2022, четверг, 23:15
Англия. Кубок, 1/8 финала
2 : 0
Завершен
Борэм Вуд
57'
Х. Саломон Рондон
84'
Х. Саломон Рондон
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Эвертон - Борэм Вуд
90'
Замена
А. Клифтон
️️️️
Т. Марш
89'
Замена
Н. Рэнжер
️️️️
С. Боден
Замена
И. Прайс
️️️️
М. Кин
89'
Замена
Р. Уэлч
️️️️
Аллан
89'
Замена
Л. Доббин
️️️️
Э. Гордон
86'
ГОЛ! 2:0!
Х. Саломон Рондон
Пас отдал
Э. Таунсенд
84'
74'
Замена
К. Смит
️️️️
К. Смит
69'
Замена
Д. Комли
️️️️
М. Рикеттс
Замена
Ш. Коулмен
️️️️
В. Миколенко
60'
59'
Желтая карточка
У. Эванс
ГОЛ! 1:0!
Х. Саломон Рондон
Пас отдал
Д. Кенни
57'
Замена
Ришарлисон
️️️️
Н. Паттерсон
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
31
Асмир Бегович
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
10
Энтони Гордон
ЛВ
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
25
Аллан
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Борэм Вуд
1
Тайе Эшби-Хэммонд
ВР
17
Джейкоб Менди
ЛЗ
6
Дэвид Стивенс
ЦЗ
5
Уилл Эванс
ЦЗ
6
Коннор Стивенс
ЦЗ
18
Кейн Смит
ПЗ
10
Тайрон Марш
ЛВ
4
Марк Рикеттс
ОП
8
Джош Рис
ЦП
11
Фрэнки Реймонд
ЦП
9
Скотт Боден
ЦФ
Главный тренер
Люк Гаррард
Эвертон
22
Эндрю Лонерган
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
4
Райан Эстли
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
11
Льюис Доббин
ЛВ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
47
Ришарлисон
ЦФ
2
Рис Уэлч
ЦФ
21
Исаак Прайс
ЦФ
Борэм Вуд
16
Джеймс Комли
ОП
14
Адриан Клифтон
ЦП
18
Коннор Смит
ЦП
1
Натан Эшмор
ЦФ
12
Джамал Файфилд
ЦФ
9
Найл Рэнжер
ЦФ
3-2-2-2-1
31
Бегович
4
Брэнтуэйт
5
Кин
3
Кенни
16
Миколенко
2
Паттерсон
6
Дукуре
25
Аллан
10
Гордон
25
Таунсенд
23
Рондон
3-3-2-1-1
1
Эшби-Хэммонд
6
Стивенс
5
Эванс
6
Стивенс
18
Смит
4
Рикеттс
17
Менди
8
Рис
11
Реймонд
10
Марш
9
Боден
16
Миколенко
23
Коулмен
23
Коулмен
16
Миколенко
10
Гордон
11
Доббин
11
Доббин
10
Гордон
2
Паттерсон
47
Ришарлисон
47
Ришарлисон
2
Паттерсон
25
Аллан
2
Уэлч
2
Уэлч
25
Аллан
5
Кин
21
Прайс
21
Прайс
5
Кин
4
Рикеттс
16
Комли
16
Комли
4
Рикеттс
10
Марш
14
Клифтон
14
Клифтон
10
Марш
18
Смит
18
Смит
18
Смит
18
Смит
9
Боден
9
Рэнжер
9
Рэнжер
9
Боден
Остались в запасе
Эвертон
Борэм Вуд
22
Эндрю Лонерган
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
4
Райан Эстли
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
1
Натан Эшмор
ЦФ
12
Джамал Файфилд
ЦФ
Главный тренер
Люк Гаррард
Остались в запасе
22
Эндрю Лонерган
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
4
Райан Эстли
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
Остались в запасе
1
Натан Эшмор
ЦФ
12
Джамал Файфилд
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Главный тренер
Люк Гаррард
Статистика матча Эвертон - Борэм Вуд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 20 тур
Борэм Вуд
- : -
28.11.2026
Гейтсхед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Борэм Вуд
4 : 1
25.11.2026
Олдершот
Англия. Национальная лига, 18 тур
Саутенд Юнайтед
2 : 3
20.11.2026
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 17 тур
Йовил
2 : 2
14.11.2026
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 16 тур
Борэм Вуд
4 : 3
31.10.2026
Хартлпул Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Уокинг
1 : 2
27.10.2026
Борэм Вуд
Информация о матче
Стадион:
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