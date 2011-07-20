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Расписание матчей
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Борац - Маккаби Х
Борац - Маккаби Х: обзор матча 20 июля 2011
Борац
20.07.2011, среда, 22:45
Лига Чемпионов
3 : 2
Первый матч – 1 : 5
Завершен
Маккаби Х
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Статистика матча Борац - Маккаби Х
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Матчи команд
Борац
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Железничар
- : -
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2 : 0
05.11.2026
Борац
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 12 тур
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2 : 4
31.10.2026
Борац
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 11 тур
Борац
2 : 0
25.10.2026
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Борац
2 : 0
22.10.2026
КуПС
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Лига конференций, 3 раунд
Маккаби Х
0 : 2
14.08.2025
Ракув
Лига конференций, 3 раунд
Ракув
0 : 1
07.08.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Маккаби Х
3 : 0
31.07.2025
Торпедо-БелАЗ
Лига конференций, 2 раунд
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
24.07.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Сабах
4 : 6
01.08.2024
Маккаби Х
Информация о матче
Стадион:
Городской стадион Баня-Лука
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